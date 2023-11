Na'urar hangen nesa ta NASA James Webb Ta Tona Asirin Cibiyar Galactic

By

Na'urar hangen nesa ta NASA ta James Webb ta ba da hangen nesa da ba a taɓa gani ba a cikin zuciyar taurarin taurarinmu, yana buɗe cikakkun bayanai game da yankin da aka kafa tauraro wanda aka sani da Sagittarius C (Sgr C). Wannan hoto mai ban sha'awa yana nuna tarin taurari masu satar haske a cikin taurari 500,000 da ke zaune kusan shekaru 300 na haske daga Sagittarius A, babban ramin baki na Milky Way.

Ba kamar sauran abubuwan da aka gani a baya ba, bayanan infrared ɗin da na'urar hangen nesa ta Webb ta kama tana ba da kyakkyawan matakin ƙuduri da azanci, yana baiwa masana kimiyya damar buɗe abubuwa da yawa a karon farko. Samuel Crowe, babban jami'in bincike na tawagar lura kuma dalibin da ke karatun digiri na biyu a Jami'ar Virginia, ya bayyana farin ciki game da sabon ikon yin nazarin samuwar tauraro a cikin wannan yanayi. Wahayin Webb ya ba da damar da ba ta misaltuwa don gwada ka'idodin samuwar taurari a halin yanzu a cikin matsanancin yanayi na cibiyar galactic, a cewar farfesa Jonathan Tan, ɗaya daga cikin mashawartan Crowe.

Ɗayan sanannen binciken da aka gano a cikin Sagittarius C shine ƙaƙƙarfan protostar, wanda ya zarce adadin Rana sau 30. Abin sha'awa shine, girman gajimare da ke kewaye da waɗannan tauraro yana haifar da ruɗi na wurin da ba shi da yawan jama'a, duk da kasancewarsa ɗaya daga cikin yankuna masu tarin yawa a cikin galaxy. Hoton kuma yana nuna ƙananan gajimare masu duhu-infrared, kama da rafuffukan cike da tauraro, inda sabbin taurari ke kan tsari.

Kayan aikin Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) ya ɗauki iskar hydrogen ionized mai yawa da ke kewaye da ƙarƙashin gajimaren duhu, wanda aka nuna cikin launukan cyan. Wannan yanki na hydrogen ya yi nisa fiye da yadda ake tsammani, yana haifar da tambayoyi masu ban sha'awa game da tushen ɗimbin hotuna masu kuzari. Bugu da ƙari, ƙwararru suna bincikar sifofi mai kama da allura a cikin hydrogenized ionized, wanda ke watsewa a wurare da yawa.

Rubén Fedriani, wani mai bincike daga cibiyar Instituto Astrofísica de Andalucía da ke Spain, ya bayyana cibiyar galactic a matsayin wuri mai cunkoso da tashin hankali, inda gizagizai ke yin taurari da tasirin iskar da ke kewaye da su ta hanyar iska, jiragen sama, da radiation.

Kamar yadda na'urar hangen nesa ta James Webb ke ci gaba da bayyana asirai na sararin samaniyar mu, sabuwar fahimtar cibiyar galactic tana ba da fahimi masu mahimmanci game da rikitattun halittar taurari da yanayin sararin samaniya. Cibiyar da ta ke da nisa da duniya tsawon shekaru 25,000 haske, cibiyar galactic ta ba masana ilmin taurari damar yin nazarin taurarin kowane mutum dalla dalla da ba a taba ganin irinsa ba, tare da ba da haske kan nau'ikan tsarin halittar taurari a yankuna daban-daban na taurarin.

Tambayoyin (FAQ)

1. Menene na'urar hangen nesa ta James Webb ta gano a cibiyar galactic?

Na'urar hangen nesa ta James Webb ta dauki hoton yankin da ke samar da tauraro da aka fi sani da Sagittarius C (Sgr C) a tsakiyar taurarin taurarinmu. Hoton ya bayyana tarin protostars, ƙananan gajimare masu duhu-infrared, da kuma iskar hydrogen mai yawa. Waɗannan binciken suna ba da sabbin fahimta game da samuwar taurari da yanayin sararin samaniya.

2. Yaya nisa Sagittarius C daga Sagittarius A?

Sagittarius C yana da kusan shekaru 300 haske nesa da Sagittarius A, babban ramin baki mai girma na Milky Way.

3. Wane kayan aiki ne a na'urar hangen nesa ta James Webb ta kama bayanan infrared?

Kayan aikin Kyamara Kusa da Infrared (NIRCam) akan na'urar hangen nesa ta James Webb ta kama cikakken bayanan infrared na Sagittarius C.

4. Ta yaya girman girgijen da ke cikin Sagittarius C ke shafar fahimtar yawan jama'arta?

Duk da yawansa, gajimaren da ke lulluɓe tauraro a cikin Sagittarius C yana toshe hasken taurarin da ke bayansa, yana haifar da ruɗi na wurin da ba shi da yawan jama'a. A hakikanin gaskiya, Sagittarius C yana daya daga cikin yankuna masu yawa a cikin galaxy.