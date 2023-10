NASA Na Bibiyar Asteroid 2023 TC7 Zuwa Duniya

By

NASA tana ci gaba da sa ido da kuma nazarin asteroids da ke zuwa kusa da Duniya don tabbatar da amincin duniyarmu. Tare da haɗe-haɗe na na'urorin hangen nesa na sararin samaniya da kuma masu sa ido a ƙasa, gami da na'urar hangen nesa ta Hubble, NASA ta gano sama da miliyan 1.2 sanannun taurari. Ko da yake babu barazanar kai tsaye daga asteroids, yana da mahimmanci a bi diddigin su don hana bala'o'i.

Ɗaya daga cikin asteroid da NASA ta gano kwanan nan shine 2023 TC7. Wannan asteroid yana da faɗin kusan ƙafa 48, kusan girman gidan da aka saba. Ana sa ran za ta yi ganawar kud da kut da Duniya a ranar 15 ga Oktoba, 2023, a nisan kilomita 666,000. Tafiya a cikin gudun kilomita 24,510 a cikin sa'a guda, 2023 TC7 na Aten Family of asteroids ne, waɗanda aka sani suna da zazzaɓi mai ƙarfi wanda ke kusantar da su zuwa duniya.

Duk da cewa an fara ganin wannan asteroid a ranar 11 ga Oktoba, 2023, kuma ganinsa na ƙarshe a ranar 14 ga Oktoba, ba a ɗauke shi a matsayin haɗari ga duniyarmu ba saboda ƙananan girmansa. A cewar NASA, asteroids wanda ya fi ƙafa 492 ne kawai ake ɗaukar haɗari.

The Aten asteroids, wanda 2023 TC7 nasa ne, rukuni ne na jikin sama tare da kewayawa da ke haɗuwa da hanyar Duniya. An san su gaba ɗaya da asteroids masu ketare ƙasa kuma an fara gano su a cikin 1976 ta hanyar astronomer Eleanor Helin a Palomar Observatory.

Ƙoƙarin ƙwazo na NASA da sauran hukumomin sararin samaniya wajen sa ido da kuma nazarin ilimin taurari suna taka muhimmiyar rawa wajen kiyaye duniyarmu. Duk da yake ƙananan asteroids bazai haifar da babbar barazana ba, ci gaba da sa ido ya zama dole don kare Duniya daga haɗari masu haɗari.

Sources:

- NASA Bin Asteroid 2023 TC7 yana gabatowa Duniya