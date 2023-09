Taɓawar Mawaƙin: Sabbin Cikakkun Da Aka Gano A cikin Zanen Jana'izar Masarawa na Tsohuwar

Masu bincike daga CNRS, Jami'ar Sorbonne, da Jami'ar Grenoble Alpes sun gano ɓoyayyun cikakkun bayanai a cikin tsoffin zane-zanen jana'izar Masar, suna ba da haske kan fasahohin fasaha da ayyuka na lokacin. Aiki tare da haɗin gwiwar Ma'aikatar Al'adun gargajiya ta Masar da Jami'ar Liège, ƙungiyar ta yi amfani da kayan aikin šaukuwa don nazarin sinadarai da hotuna marasa lalacewa, suna bayyana gyare-gyaren da ba a gani ba da aka yi a lokacin samar da zane-zane.

Hotunan da ake magana akai, tun daga kusan 1,400 da 1,200 KZ, an same su a cikin kaburburan Nakhtamon da Menna a Luxor. Ta hanyar nazarinsu, masu binciken sun gano cewa an canza wasu abubuwa na zane-zanen ko kuma an taba su, duk da cewa ba a iya ganin ido. Misali, rigar kai, abin wuya, da sandar da ke cikin hoton Ramses II suna da gagarumin bita. Hakazalika, wani hannu a wurin da ake yin ado a kabarin Menna ya sami canje-canje a matsayi da launi.

Waɗannan binciken sun ƙalubalanci ra'ayin cewa fasahar Masar ta d ¯ a ta kasance na yau da kullun da tauri. Masu binciken sun ba da shawarar cewa an yi waɗannan sauye-sauye ko dai bisa buƙatar kwamishinonin ko kuma sakamakon haɓakar hangen nesa na masu fasaha. Yin amfani da kayan aiki masu ɗaukuwa, gami da nazarin sinadarai, gyare-gyaren dijital na 3D, ɗaukar hoto, da macrophotography, ya ba ƙungiyar damar dawo da ainihin launukan zanen tare da gabatar da ƙarin fahimtar waɗannan fitattun.

Wannan binciken shine kawai farkon binciken da masu binciken suka yi akan fasahar Masarawa ta zamanin da. Manufarsu ta gaba ita ce bincikar wasu zane-zane don neman ƙarin shaida na fasaha da fasaha na tsoffin marubutan Masarawa na Masarawa.

An buga sakamakon binciken wannan aikin a cikin mujallar PLOS ONE.

