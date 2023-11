By

વોલમાર્ટ અને વોલમાર્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

ઘટનાઓના આશ્ચર્યજનક વળાંકમાં, સમાન નામની બે રિટેલ જાયન્ટ્સ બજારમાં ઉભરી આવી છે, જેના કારણે ગ્રાહકોમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. વોલમાર્ટ, જાણીતી અમેરિકન બહુરાષ્ટ્રીય રિટેલ કોર્પોરેશન, હવે તે જ નામની અન્ય એન્ટિટી સાથે સ્પોટલાઇટ શેર કરતી જોવા મળે છે. પરંતુ આ બે વોલમાર્ટ સંસ્થાઓ વચ્ચે બરાબર શું તફાવત છે? ચાલો વિગતોમાં ડાઇવ કરીએ.

વોલમાર્ટ કોર્પોરેશન:

પ્રથમ અને વધુ પરિચિત વોલમાર્ટ એ પ્રખ્યાત રિટેલ કોર્પોરેશન છે જેની સ્થાપના 1962 માં સેમ વોલ્ટન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બેન્ટનવિલે, અરકાનસાસમાં તેના મુખ્ય મથક સાથે, વોલમાર્ટ કોર્પોરેશન વિશ્વભરમાં હાઇપરમાર્કેટ, ડિસ્કાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર્સ અને કરિયાણાની દુકાનોનું વિશાળ નેટવર્ક ચલાવે છે. તે તેના ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી, સ્પર્ધાત્મક કિંમતો અને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંનેની વ્યાપક હાજરી માટે જાણીતું છે.

Walmart Inc.:

બીજી વોલમાર્ટ બજારમાં પ્રમાણમાં નવી ખેલાડી છે. Walmart Inc. એ કેનેડિયન ટેકનોલોજી કંપની છે જે એક નવીન ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ ઓફર કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય તેની વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ દ્વારા સીમલેસ ઓનલાઈન શોપિંગ અનુભવ પ્રદાન કરીને રિટેલ ઉદ્યોગમાં ક્રાંતિ લાવવાનો છે. જ્યારે તે અમેરિકન રિટેલ જાયન્ટ જેવું જ નામ ધરાવે છે, ત્યારે Walmart Inc. વોલમાર્ટ કોર્પોરેશન સાથે કોઈ જોડાણ ધરાવતી સ્વતંત્ર એન્ટિટી છે.

FAQ:

પ્ર: વોલમાર્ટ કોર્પોરેશન અને વોલમાર્ટ ઇન્ક સંબંધિત છે?

A: ના, Walmart Corporation અને Walmart Inc. એ કોઈ કનેક્શન અથવા જોડાણ વિનાની અલગ સંસ્થાઓ છે.

પ્ર: શું હું Walmart Corporation અને Walmart Inc. બંનેમાં ખરીદી કરી શકું?

A: હા, તમે બંને એકમો પર ખરીદી કરી શકો છો. વોલમાર્ટ કોર્પોરેશન ભૌતિક સ્ટોરનું સંચાલન કરે છે, જ્યારે વોલમાર્ટ ઇન્ક. ઓનલાઈન શોપિંગ પ્લેટફોર્મ ઓફર કરે છે.

પ્રશ્ન: શું બંને વોલમાર્ટ એન્ટિટીમાં ઉત્પાદનો અને કિંમતો સમાન છે?

A: વોલમાર્ટ કોર્પોરેશન અને વોલમાર્ટ ઇન્ક વચ્ચે પ્રોડક્ટ ઓફરિંગ અને કિંમતો બદલાઈ શકે છે. સચોટ માહિતી માટે દરેક એન્ટિટીની વેબસાઈટ તપાસવાની અથવા તેમના સંબંધિત સ્ટોર્સની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

પ્ર: શું વોલમાર્ટ ઇન્ક. તેની કામગીરી વિસ્તારવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે?

A: એક વિકસતી ટેકનોલોજી કંપની તરીકે, Walmart Inc. તેની કામગીરીને વિસ્તૃત કરવાની અને ભવિષ્યમાં વધુ ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાની યોજના ધરાવે છે.

નિષ્કર્ષમાં, જ્યારે બંને સંસ્થાઓ "વોલમાર્ટ" નામ શેર કરે છે, ત્યારે તેઓ એકબીજાથી અલગ અને અલગ છે. Walmart Corporation એ સુસ્થાપિત રિટેલ જાયન્ટ છે, જ્યારે Walmart Inc. એ કેનેડિયન ટેક્નોલોજી કંપની છે જે તેના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા રિટેલ ઉદ્યોગમાં ક્રાંતિ લાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. તેથી, આગલી વખતે જ્યારે તમે કોઈને Walmart નો ઉલ્લેખ કરતા સાંભળો, ત્યારે ખાતરી કરો કે તેઓ કયા Walmart નો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે, કારણ કે બંને વચ્ચેનો તફાવત નોંધપાત્ર છે.