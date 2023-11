By

હું એપ્લિકેશન્સને ડેટાનો ઉપયોગ કરવાથી કેવી રીતે પ્રતિબંધિત કરી શકું?

આજના ડિજિટલ યુગમાં, જ્યાં સ્માર્ટફોન આપણા જીવનનો અભિન્ન ભાગ બની ગયા છે, ઘણા વપરાશકર્તાઓ માટે ડેટાનો ઉપયોગ મુખ્ય ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. પૃષ્ઠભૂમિમાં સતત ચાલતી અસંખ્ય એપ્લિકેશનો સાથે, અજાણતાં મોટી માત્રામાં ડેટાનો વપરાશ કરવો સરળ છે, જે અનપેક્ષિત શુલ્ક અથવા ધીમા ઇન્ટરનેટ કનેક્શન તરફ દોરી જાય છે. સદનસીબે, એપ્સને અતિશય ડેટાનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવાની રીતો છે, જેનાથી તમે તમારા મોબાઇલ ડેટા વપરાશ પર ફરીથી નિયંત્રણ મેળવી શકો છો.

ડેટા વપરાશને સમજવું:

એપ્લિકેશન ડેટા વપરાશને પ્રતિબંધિત કરવાની પદ્ધતિઓમાં ડાઇવિંગ કરતા પહેલા, કેટલીક મુખ્ય શરતોને સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે. મોબાઇલ ડેટા એ તમારા સેલ્યુલર નેટવર્ક દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ ઇન્ટરનેટ કનેક્શનનો સંદર્ભ આપે છે, જ્યારે Wi-Fi એ વાયરલેસ નેટવર્ક છે જે મોબાઇલ ડેટાનો ઉપયોગ કર્યા વિના ઉપકરણોને ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. ડેટા વપરાશ એ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, જેમ કે વેબ બ્રાઉઝિંગ, વિડિઓઝ સ્ટ્રીમિંગ અથવા એપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારા ઉપકરણ દ્વારા વપરાશમાં લેવાયેલા ડેટાના જથ્થાનો સંદર્ભ આપે છે.

એપ્લિકેશન ડેટા વપરાશને પ્રતિબંધિત કરવાની પદ્ધતિઓ:

1. પૃષ્ઠભૂમિ ડેટાને અક્ષમ કરો: ઘણી એપ્લિકેશનો ડેટાનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે પછી ભલે તમે તેનો સક્રિય રીતે ઉપયોગ ન કરી રહ્યાં હોવ. આને રોકવા માટે, તમે ચોક્કસ એપ્લિકેશનો માટે પૃષ્ઠભૂમિ ડેટાને અક્ષમ કરી શકો છો. Android ઉપકરણો પર, સેટિંગ્સ > એપ્લિકેશન્સ > [એપનું નામ] > ડેટા વપરાશ > એપ્લિકેશન પૃષ્ઠભૂમિ ડેટાને પ્રતિબંધિત કરો પર જાઓ. iOS ઉપકરણો પર, સેટિંગ્સ > સેલ્યુલર > [એપનું નામ] પર જાઓ અને "બેકગ્રાઉન્ડ એપ રિફ્રેશ" ને બંધ કરો.

2. એપ્લિકેશન ડેટા ઍક્સેસ મર્યાદિત કરો: Android અને iOS બંને ઉપકરણો સેલ્યુલર ડેટાની એપ્લિકેશનની ઍક્સેસને મર્યાદિત કરવા માટે વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. Android પર, Settings > Apps > [App Name] > Data use > Restrict app data use પર જાઓ. iOS પર, સેટિંગ્સ > સેલ્યુલર > [એપનું નામ] પર જાઓ અને "સેલ્યુલર ડેટા" ને ટૉગલ કરો.

3. જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે Wi-Fi નો ઉપયોગ કરો: મોબાઇલ ડેટા પર આધાર રાખવાને બદલે Wi-Fi નેટવર્ક્સ સાથે કનેક્ટ થવાથી તમારો ડેટા વપરાશ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે. ખાતરી કરો કે જ્યારે પણ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તમારું ઉપકરણ વિશ્વસનીય Wi-Fi નેટવર્ક્સ સાથે આપમેળે કનેક્ટ થાય છે.

FAQ:

પ્ર: શું એપ ડેટા વપરાશને પ્રતિબંધિત કરવાથી એપની કાર્યક્ષમતાને અસર થશે?

A: એપ્લિકેશન ડેટા વપરાશને પ્રતિબંધિત કરવાથી કેટલીક સુવિધાઓ મર્યાદિત થઈ શકે છે જેને ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની જરૂર હોય છે, જેમ કે રીઅલ-ટાઇમ સૂચનાઓ અથવા સમગ્ર ઉપકરણો પર ડેટા સમન્વયિત કરવા.

પ્ર: જ્યારે હું એપ્સનો ડેટા વપરાશ પ્રતિબંધિત કરું ત્યારે પણ શું હું તેનો ઉપયોગ કરી શકું?

A: હા, તમે હજુ પણ એપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ તેમની પાસે મર્યાદિત કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તેને Wi-Fi કનેક્શનની જરૂર પડી શકે છે.

પ્ર: શું એપ્લિકેશન ડેટા વપરાશને પ્રતિબંધિત કરવાથી બેટરી જીવન બચશે?

A: હા, જેમ કે એપ્સ ઓછો ડેટા વાપરે છે, તેઓ ઓછી બેટરી પાવર પણ વાપરે છે, જે બૅટરી લાઇફને બહેતર બનાવે છે.

નિષ્કર્ષમાં, અનપેક્ષિત શુલ્ક ટાળવા અને સરળ ઇન્ટરનેટ અનુભવ જાળવવા માટે તમારી એપ્લિકેશન ડેટા વપરાશ પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઉપર દર્શાવેલ પદ્ધતિઓને અનુસરીને, તમે વધુ પડતા ડેટાના ઉપયોગથી એપ્લિકેશન્સને અસરકારક રીતે પ્રતિબંધિત કરી શકો છો અને તમારા મોબાઇલ ડેટા પ્લાનનો વધુ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરી શકો છો.