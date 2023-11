ઉત્તેજના શરૂ થાય છે: સ્ટીમ બ્લેક ફ્રાઇડે વેચાણ અહીં છે!

આતુરતાથી અપેક્ષિત સ્ટીમ બ્લેક ફ્રાઈડે વેચાણ સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગયું છે, જે રમનારાઓને લોકપ્રિય શીર્ષકોની વિશાળ શ્રેણી પર અદ્ભુત ડીલ્સની એક સપ્તાહ-લાંબી એક્સ્ટ્રાવેગેન્ઝા ઓફર કરે છે. 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET થી શરૂ થતાં, વેચાણ વિશ્વભરના ગેમિંગ ઉત્સાહીઓ માટે એક ટ્રીટ બનવાનું વચન આપે છે. આ બહુપ્રતિક્ષિત ઇવેન્ટ 28 નવેમ્બર સુધી ચાલશે, જે આગામી તહેવારોની મોસમ દરમિયાન રમનારાઓને તેમના મનપસંદ મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેવા માટે પૂરતો સમય પ્રદાન કરશે.

જ્યારે વેચાણ શરૂ થશે ત્યારે જ ડિસ્કાઉન્ટેડ ગેમ્સની સંપૂર્ણ સૂચિ જાહેર કરવામાં આવશે, જ્યારે સ્ટીમે અમને ઉત્તેજક ટ્રેલર દ્વારા શું અપેક્ષા રાખવી જોઈએ તેની એક અસ્પષ્ટ ઝલક આપી છે જે ઇવેન્ટમાં ભાગ લેતી રમતોની પસંદગી દર્શાવે છે. લાઇનઅપ પ્રિય ક્લાસિક અને તાજેતરના બ્લોકબસ્ટરનું પ્રભાવશાળી મિશ્રણ છે. Terraria અને Hunt: Showdown જેવા જૂના રત્નો, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales અને Starfield જેવી નવી રીલીઝની સાથે લાઈમલાઈટ શેર કરશે, જે દરેક ગેમિંગ સ્વાદ માટે વૈવિધ્યસભર વિકલ્પોની શ્રેણીનું વચન આપે છે.

અત્યંત ઇચ્છિત સ્ટીમ ડેક OLED ના તાજેતરના લોંચ સાથે, જેણે હેન્ડહેલ્ડ ગેમિંગના ઉત્સાહીઓને આકર્ષ્યા છે, ઘણા લોકો આતુરતાપૂર્વક લોકપ્રિય ઉપકરણ સાથે સુસંગત રમતો પર સંભવિત ડિસ્કાઉન્ટ માટે વેચાણ પર નજર રાખી રહ્યા છે. ઉપકરણ પર જ કોઈપણ સંભવિત ડિસ્કાઉન્ટ વિશે પણ અપેક્ષા છે, કારણ કે ગેમર્સ આ અદ્યતન હેન્ડહેલ્ડ સિસ્ટમ સાથે તેમના ગેમિંગ અનુભવને વધારવા માટે ઉત્સુક છે.

લાઈક એ ડ્રેગન: ધ મેન હુ ઈરેઝ્ડ હિઝ નેમ એન્ડ કોલ ઓફ ડ્યુટી: મોડર્ન વોરફેર 3 જેવા નવા શીર્ષકોનો વેચાણમાં સમાવેશ અનિશ્ચિત છે. પાછલા વેચાણોએ તાજેતરના પ્રકાશનો માટે મિશ્ર પરિણામો દર્શાવ્યા છે, જેમાં કેટલાકને સંપૂર્ણપણે બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે અથવા અન્ય શીર્ષકોની તુલનામાં ન્યૂનતમ ડિસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્ત થયા છે. જો કે, અપેક્ષા વધુ છે કારણ કે રમનારાઓ આ પ્રખ્યાત રમતોની ઉપલબ્ધતા અને સંભવિત ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જુએ છે.

જેમ જેમ ગેમિંગ સમુદાય સ્ટીમ બ્લેક ફ્રાઈડે વેચાણના આગમનની ઉજવણી કરે છે, તેમ, ઉત્સાહ હવામાં ભરાય છે. આકર્ષક ડીલ્સ, ડિસ્કાઉન્ટ અને રમતોની અદભૂત લાઇનઅપ સાથે, આ ઇવેન્ટ ગેમર્સને તેમની લાઇબ્રેરીને વિસ્તૃત કરવા અને બેંકને તોડ્યા વિના નવા સાહસોનું અન્વેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તમારા મનપસંદ શીર્ષકો મેળવવા માટે તૈયાર થાઓ અને રોમાંચક ડિજિટલ પ્રવાસો શરૂ કરો જે તહેવારોની સમગ્ર મોસમ દરમિયાન અને તે પછી પણ તમારું મનોરંજન કરશે!

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. સ્ટીમ બ્લેક ફ્રાઈડે વેચાણ ક્યારે શરૂ થાય છે?

સ્ટીમ બ્લેક ફ્રાઈડે વેચાણ આજે શરૂ થાય છે અને 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET થી શરૂ થાય છે.

2. સ્ટીમ બ્લેક ફ્રાઈડે વેચાણ કેટલો સમય ચાલશે?

વેચાણ બરાબર એક અઠવાડિયું ચાલશે, જે 28 નવેમ્બરે શરૂ થયું તે જ સમયે સમાપ્ત થશે.

3. અમે વેચાણ પર કઈ રમતો જોવાની અપેક્ષા રાખી શકીએ?

જ્યારે વેચાણમાં ભાગ લેનારી રમતોની સંપૂર્ણ સૂચિ ત્યારે જ જાહેર કરવામાં આવશે જ્યારે તે શરૂ થશે, સ્ટીમ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ટ્રેલરમાં ટેરેરિયા, હન્ટ: શોડાઉન, ધ લાસ્ટ ઓફ અસ: ભાગ 1, માર્વેલ સ્પાઈડર- જેવા કેટલાક સમાવિષ્ટ શીર્ષકોની ઝલક આપવામાં આવી છે. માણસ: માઇલ્સ મોરાલેસ અને સ્ટારફિલ્ડ.

4. શું વેચાણ દરમિયાન સ્ટીમ ડેક OLED પર ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે?

સ્ટીમ ડેક OLED પર ડિસ્કાઉન્ટની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ઘણા રમનારાઓ સંભવિત ભાવ ઘટાડા માટે આશા રાખે છે જે તેમના ગેમિંગ અનુભવને વધારશે.

5. શું લાઈક અ ડ્રેગન: ધ મેન હુ ઈરેઝ્ડ હિઝ નેમ એન્ડ કોલ ઓફ ડ્યુટી: મોડર્ન વોરફેર 3 જેવા નવા શીર્ષકોને વેચાણમાં સામેલ કરવામાં આવશે?

તે અનિશ્ચિત રહે છે કે શું નવા શીર્ષકો વેચાણનો ભાગ હશે, કારણ કે અગાઉના વેચાણે તાજેતરના પ્રકાશનો માટે મિશ્ર પરિણામો દર્શાવ્યા છે. જો કે, રમનારાઓ તેમની ઉપલબ્ધતા અને સંભવિત ડિસ્કાઉન્ટને લગતી કોઈપણ જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જુએ છે.