ફોર્ટનાઈટ અપડેટ 26.10: ડાઉનટાઇમ શેડ્યૂલ અને નવી સામગ્રી વિશે અટકળો

ફોર્ટનાઈટ ડેવલપર, એપિક ગેમ્સ, એ જાહેરાત કરી છે કે આ રમત 26.10 અપડેટ માટે ક્ષણિક રૂપે અનુપલબ્ધ રહેશે. આ અપડેટ PS5, PS4, Xbox કન્સોલ, Nintendo Switch, Android અને PC સહિત વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર લાગુ થશે. ખેલાડીઓ 12 સપ્ટેમ્બરની સવારે ડાઉનલોડ માટે અપડેટ ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે.

અપડેટ સાથે, વપરાશકર્તાઓએ સર્વર ડાઉનટાઇમના સમયગાળાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે ફોર્ટનાઈટ થોડા કલાકો માટે અસ્થાયી રૂપે અનપ્લે થઈ જશે. તમે ક્યારે રમતમાં પાછા લૉગ ઇન કરી શકો છો તેની વિગતવાર માહિતી માટે, અહીં 26.10 સર્વર ડાઉનટાઇમ શેડ્યૂલ છે:

- ડાઉનટાઇમ 4 AM ET થી શરૂ થવા માટે સેટ છે, પરિણામે મેચમેકિંગને થોડા સમય પહેલા જ અક્ષમ કરે છે.

- UK ચાહકો માટે, સંપૂર્ણ ઑફલાઇન સમયગાળો સવારે 9 AM BST થી શરૂ થશે જ્યારે મેચમેકિંગ 8.30 AM BST પર અક્ષમ કરવામાં આવશે.

જ્યારે એપિક ગેમ્સે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું નથી કે ડાઉનટાઇમ ક્યારે સમાપ્ત થશે, જાળવણીમાં સામાન્ય રીતે લગભગ બે કલાક લાગે છે. તેથી, ફોર્ટનાઈટ તાજેતરના સમયે 11 AM BST સુધીમાં ઓનલાઈન થઈ જવું જોઈએ.

આ અપડેટની જાહેરાતે 26.10 અપડેટમાં કઈ નવી સામગ્રીનો સમાવેશ કરવામાં આવશે તે અંગે ઉત્સાહીઓમાં અટકળોને વેગ આપ્યો છે. કેટલાક ચાહકો એવો સિદ્ધાંત માને છે કે, મોર્ટલ કોમ્બેટ 1ના નિકટવર્તી વહેલા પ્રવેશ સાથે, ફ્રેન્ચાઇઝીમાંથી સબ ઝીરો ફોર્ટનાઇટમાં રમી શકાય તેવું પાત્ર બની શકે છે.

વધુમાં, એપિક ગેમ્સ નવી આઇટમ અથવા શસ્ત્રો તેમજ નવી વૃદ્ધિ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આઇટમ શોપ ખેલાડીઓને તેમના ગેમિંગ અનુભવને પ્રાપ્ત કરવા અને વધારવા માટે નવી સ્કિન પણ પ્રાપ્ત કરશે.

આ નવા ઉમેરાઓની સાથે, એપિક ગેમ્સ નવી સીઝનની શરૂઆતથી પ્રચલિત ભૂલો અને ગેમપ્લેની ખામીઓને સંબોધિત કરશે, શ્રેષ્ઠ આનંદ માટે રમતને વધુ પોલીશ કરશે.

સ્ત્રોત: એપિક ગેમ્સ ટ્વિટર જાહેરાત