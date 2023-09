Apple ઇવેન્ટ 2023: તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તે બધું

ખૂબ જ અપેક્ષિત Apple ઇવેન્ટ 2023, જેનું શીર્ષક છે, “Wanderlust,” 12મી સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ સવારે 10:00 AM PT પર યોજાવાની છે. આ ઇવેન્ટ iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 અને વધુ સહિત નવા ઉત્પાદનોની શ્રેણી પ્રદર્શિત કરશે. ઘણા લોકો આ નવા ઉપકરણોના પ્રકાશનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને iPhone 15 અલ્ટ્રા, જે દેખાવા માટે અફવા છે.

Apple Event 2023 Apple TV અને Apple.com પર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ માટે ઉપલબ્ધ હશે, જેનાથી દર્શકો નવીનતમ ઉત્પાદન ઘોષણાઓ પર અપડેટ રહી શકશે. ઇવેન્ટ માટેનો સમય દેશના આધારે બદલાશે. એકવાર પ્રોડક્ટ્સ લૉન્ચ થઈ જાય, પ્રી-બુકિંગ ઉપલબ્ધ થશે, અને થોડા દિવસોમાં ડિલિવરીની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.

Apple ઇવેન્ટ 2023 માટેની પ્રોડક્ટ લાઇનઅપમાં iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra અથવા Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 અને વધુનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપકરણો વિવિધ સુવિધાઓ અને સુધારાઓ પ્રદાન કરે છે જે તકનીકી ઉત્સાહીઓને ઉત્સાહિત કરે છે.

એપલ ઇવેન્ટ 2023 માટે દેશ મુજબના સમય નીચે મુજબ છે: યુએસએ (10:00 AM PT), યુરોપ (10:00 AM PT), ભારત (10:30 PM IST), ઓસ્ટ્રેલિયા (10:00 AM PT), કેનેડા (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), રશિયા (10:00 AM PT), અને ચીન (10:00 AM PT).

Apple Event 15માં iPhone 2023 લૉન્ચ એ હાઇલાઇટ હોવાની અપેક્ષા છે. આઇફોન 15 વિવિધ પ્રકારોમાં આવશે, જેમ કે આઇફોન 15 પ્રો અને પ્રો મેક્સ, વપરાશકર્તાની વિવિધ પસંદગીઓને પૂરી કરે છે. iPhone 15 ની લૉન્ચ કિંમત લગભગ રૂ. 80,000 હોવાની અફવા છે, જે તેને હાઇ-એન્ડ ડિવાઇસ બનાવે છે.

વધુમાં, Apple ઇવેન્ટ એપલ વૉચ સિરીઝ 9 રજૂ કરશે, જેમાં WatchOS 10 નામની અપડેટેડ ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. વપરાશકર્તાઓ Apple વૉચના આ નવીનતમ પુનરાવર્તનમાં નવી સુવિધાઓ અને સુધારાઓની શ્રેણીની અપેક્ષા રાખી શકે છે.

Apple ઇવેન્ટ 2023 લાઇવ જોવા માટે, દર્શકો apple.com ની મુલાકાત લઈ શકે છે અથવા Apple TV અથવા YouTube એપ્લિકેશન દ્વારા ઇવેન્ટને ઍક્સેસ કરી શકે છે. આ પ્લેટફોર્મ્સ ઘટનાના સાક્ષી બનવાની તક પૂરી પાડે છે કારણ કે તે પ્રગટ થાય છે, નવીનતમ ઉત્પાદનો અને ઘોષણાઓ પર પ્રથમ નજર આપે છે.

નિષ્કર્ષમાં, Apple Event 2023 ખૂબ જ અપેક્ષિત છે, જે આકર્ષક નવા ઉપકરણો અને સુવિધાઓનું આશાસ્પદ છે. વિશ્વભરના ટેક ઉત્સાહીઓ ઇવેન્ટની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે તેને Appleના ચાહકો અને ઉપભોક્તાઓ માટે એકસરખું જોઈ શકાય તેવું બનાવે છે.

