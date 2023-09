Apple Arcade: ઉપલબ્ધ રમતો અને નવીનતમ પ્રકાશનો માટે વ્યાપક માર્ગદર્શિકા

By

Apple આર્કેડ, Appleની સબસ્ક્રિપ્શન-આધારિત ગેમિંગ સેવા, તેની શરૂઆતથી જ તેની રમતોની લાઇબ્રેરીમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. શરૂઆતમાં લગભગ 100 શીર્ષકો સાથે અને હવે 200 થી વધુ રમતો ઉપલબ્ધ છે, Apple Arcade iPhone, iPad, iPod touch, Mac અને Apple TV માટે રમતોની વિવિધ પસંદગી ઓફર કરે છે.

નવીનતમ રમતોનું અન્વેષણ કરવા અને ડાઉનલોડ કરવા માટે, વપરાશકર્તાઓ એપ સ્ટોરમાં આર્કેડ ટેબ પર જઈ શકે છે, નીચે સ્ક્રોલ કરી શકે છે અને "બધી રમતો જુઓ" પસંદ કરી શકે છે. નવીનતમ પ્રકાશનો સામાન્ય રીતે પૃષ્ઠની ટોચ પર સૂચિબદ્ધ હોય છે.

Apple Arcade પર નવીનતમ પ્રકાશન માય ટોકિંગ એન્જેલા 2+ છે, જે માય ટોકિંગ ટોમ ફ્રેન્ચાઇઝના સર્જકોની લોકપ્રિય વર્ચ્યુઅલ પેટ ગેમ છે. આ રમતમાં, ખેલાડીઓ એન્જેલા, એક ફેશનેબલ બિલાડીને, તેના મોટા-શહેરના ઘરમાં નૃત્ય, પકવવા અને માર્શલ આર્ટ જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેવામાં મદદ કરે છે.

બીજો તાજેતરનો ઉમેરો સામ્બા ડી અમીગોઃ પાર્ટી-ટુ-ગો, એક રિધમ ગેમ છે જે મૂળ રૂપે 1999માં આર્કેડમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. ખેલાડીઓ તેને તેમના મારકાસ અને ગ્રુવથી વિવિધ શૈલીઓના 40 હિટ ગીતો પર હલાવી શકે છે, જેમાં લેડી ગાગા અને કલાકારોના ટ્રેકનો સમાવેશ થાય છે. પીએસવાય.

ફિનિટી મર્યાદિત ચાલ સાથેની હસ્તકલા મેચિંગ ગેમ છે જે ખેલાડીઓને વ્યૂહાત્મક રીતે વિચારવા અને ચતુર મેચો બનાવવા માટે પડકારે છે. લીડરબોર્ડ પર ચઢો, વિશિષ્ટ ટાઇલ્સ અને પાવર-અપ્સ અનલૉક કરો અને ક્લાસિક મોડમાં વિવિધ થીમ્સનું અન્વેષણ કરો અથવા ટેમ્પો મોડ સાથે સંગીતમાં ખોવાઈ જાઓ.

કિંગડમ્સ: મર્જ એન્ડ બિલ્ડ મર્જ-2 ગેમપ્લે અને કિંગડમ-બિલ્ડિંગ મિકેનિક્સનું અનન્ય મિશ્રણ પ્રદાન કરે છે. ખેલાડીઓએ પ્રિન્સ એડવર્ડ અને તેના મિત્રોને એક રહસ્યમય જાદુઈ શક્તિ દ્વારા નાશ પામેલા રાજ્યને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ. ક્વેસ્ટ્સથી ભરેલા જાદુઈ સાહસનો પ્રારંભ કરો અને રાજ્યના પતન પાછળના રહસ્યને ઉઘાડો.

Apple Arcade પર ઉપલબ્ધ રમતોના આ માત્ર થોડા ઉદાહરણો છે. અન્ય શીર્ષકોમાં Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, અને Bold Moves+ નો સમાવેશ થાય છે.

એ નોંધવું યોગ્ય છે કે Apple Arcade PS5 અને Xbox વાયરલેસ નિયંત્રકો સાથે સુસંગત છે, જે ખેલાડીઓને તેમના પસંદગીના નિયંત્રક સાથે આ રમતોનો આનંદ માણવા દે છે.

Apple Arcade આગામી મહિનાઓ માટે આયોજિત અપડેટ્સ અને પ્રકાશનો સાથે, નિયમિતપણે નવી રમતો ઉમેરવાનું ચાલુ રાખે છે. એકલા સપ્ટેમ્બરમાં 40+ ગેમ અપડેટ્સ અને ત્રણ નવા રિલીઝ જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે.

Apple Arcade પર ઉપલબ્ધ રમતોની વિવિધ શ્રેણીનો આનંદ માણો અને Apple ઉપકરણો પર ગેમિંગની આકર્ષક દુનિયામાં ડાઇવ કરો.

