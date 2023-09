વાલ્વ ખાસ બેજ સાથે સ્ટીમના સૌથી જૂના વપરાશકર્તા એકાઉન્ટ્સની 20મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરે છે

By

સ્ટીમના નિર્માતા, વાલ્વ, પ્લેટફોર્મના કેટલાક સૌથી જૂના વપરાશકર્તા ખાતાઓની 20મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે તેમને વિશેષ ડિજિટલ બેજ એનાયત કરીને યાદ કરે છે. આ બેજેસ મૂળ સ્ટીમ કલર સ્કીમ દર્શાવે છે અને IGN મુજબ, ખેલાડીઓમાં નોસ્ટાલ્જીયાના તરંગોને ઉત્તેજિત કરે છે.

સ્ટીમ, વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી મોટા ડિજિટલ પીસી ગેમિંગ સ્ટોરફ્રન્ટે, સપ્ટેમ્બર 2003માં સૌપ્રથમ ખેલાડીઓ માટે તેના દરવાજા ખોલ્યા. તેણે ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી, તેના પ્રારંભિક ડ્રોમાંની એક રમત "કાઉન્ટર-સ્ટ્રાઈક" હતી. નોંધનીય છે કે, પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા કેટલાક પ્રારંભિક એકાઉન્ટ્સ આજે પણ સક્રિય છે, અને વપરાશકર્તાઓ તે શરૂઆતના દિવસોની યાદોને શેર કરી રહ્યાં છે.

વાલ્વ વર્ષોથી સતત સ્ટીમ વિકસિત થયું છે, તેની સેવાઓ અને તકોનું વિસ્તરણ કરે છે. તાજેતરમાં, કંપનીએ સ્ટીમ ડેકની જાહેરાત સાથે હાર્ડવેર ડેવલપમેન્ટમાં પણ સાહસ કર્યું. આ પોર્ટેબલ ગેમિંગ ઉપકરણ પ્લેટફોર્મની સફરમાં એક આકર્ષક સીમાચિહ્નરૂપ છે.

જાન્યુઆરીમાં, સ્ટીમે એક નોંધપાત્ર સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું, જેમાં એક સાથે પ્લેટફોર્મ પર ગેમિંગમાં રોકાયેલા 10 મિલિયન ખેલાડીઓ રેકોર્ડ તોડ્યા. આ પ્લેટફોર્મની કાયમી અપીલ અને પીસી ગેમર્સના સતત વિકસતા સમુદાયને પ્રતિબિંબિત કરે છે જેઓ સ્ટીમને તેમના પસંદગીના ગેમિંગ ડેસ્ટિનેશન તરીકે પસંદ કરે છે.

સ્ટીમ પર હાલમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય રમતોમાં વાલ્વની “કાઉન્ટર-સ્ટ્રાઈક: ગ્લોબલ ઓફેન્સિવ” છે, જે લગભગ એક મિલિયન દૈનિક ખેલાડીઓ તેમજ ટેન્સેન્ટ હોલ્ડિંગ્સ ADR દ્વારા “Dota 2,” “PUBG: બેટલગ્રાઉન્ડ્સ”, “કૉલ ઑફ ડ્યુટી: Activision Blizzard Inc દ્વારા Modern Warfare 2, Amazon.com Inc દ્વારા "Lost Ark", Electronic Arts Inc દ્વારા "FIFA 23", અને Respawn દ્વારા "Apex Legends".

સૌથી જૂના સ્ટીમ એકાઉન્ટ્સને આપવામાં આવતા વિશેષ ડિજિટલ બેજ પ્લેટફોર્મના સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને ગેમિંગ ઉદ્યોગ પર તેની કાયમી અસરની યાદ અપાવવાનું કામ કરે છે.

