માઈક્રોસોફ્ટ ટોક્યો ગેમ શો 2023માં Xbox ડિજિટલ બ્રોડકાસ્ટનું આયોજન કરશે

By

માઇક્રોસોફ્ટે જાહેરાત કરી છે કે તે આગામી ટોક્યો ગેમ શો 2023માં Xbox ડિજિટલ બ્રોડકાસ્ટનું આયોજન કરશે. પ્રસારણ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST પર થશે.

પ્રસારણ દરમિયાન, Microsoft Xbox ગેમ સ્ટુડિયો અને Bethesda Softworks તરફથી રમતો પર પ્રગતિ અપડેટ્સ પ્રદાન કરશે. વધુમાં, તેઓ મુખ્યત્વે જાપાન અને એશિયામાં સ્થિત વિકાસકર્તાઓ દ્વારા બનાવેલ રમતોના સર્જનાત્મક રીતે વૈવિધ્યસભર સંગ્રહનું પ્રદર્શન કરશે. આ ઇવેન્ટમાં Xbox ગેમ પાસ પર આવનારી નવી ગેમ્સની જાહેરાત પણ સામેલ હશે.

Xbox ડિજિટલ બ્રોડકાસ્ટ વિવિધ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ઍક્સેસિબલ હશે. દર્શકો સત્તાવાર ટોક્યો ગેમ શો યુટ્યુબ ચેનલ પર પ્રસારણ જોઈ શકે છે, તેમજ Xbox સામાજિક ચેનલો પસંદ કરી શકે છે. પ્રસારણ અંગ્રેજી, જાપાનીઝ, કોરિયન, સરળ ચાઇનીઝ, પરંપરાગત ચાઇનીઝ, મલય, થાઇ, વિયેતનામીસ, ઇન્ડોનેશિયન, ફ્રેન્ચ, જર્મન અને કેસ્ટિલિયન સ્પેનિશ સહિત બહુવિધ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ હશે.

આ ઇવેન્ટ રમનારાઓ અને Xbox ના ચાહકો માટે આગામી રમતો પર નવીનતમ અપડેટ્સ અને ઘોષણાઓ મેળવવા માટે એક આકર્ષક તક રજૂ કરે છે. તે જાપાની અને એશિયન ગેમિંગ બજારો માટે માઇક્રોસોફ્ટની પ્રતિબદ્ધતાને પણ હાઇલાઇટ કરે છે, જે પ્રદેશની પ્રતિભા અને સર્જનાત્મકતાનું પ્રદર્શન કરે છે.

ટોક્યો ગેમ શો એ જાપાનમાં યોજાયેલ વાર્ષિક ગેમિંગ એક્સ્પો છે, જેમાં ગેમિંગ ઉદ્યોગમાં નવીનતમ વિકાસ દર્શાવવામાં આવે છે. તે ગેમ ડેવલપર્સ, હાર્ડવેર કંપનીઓ અને ગેમિંગ ઉત્સાહીઓ માટે એકસાથે આવવા અને ગેમિંગની દુનિયાની ઉજવણી કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે કામ કરે છે.

સ્ત્રોતો:

- Xbox ગેમ સ્ટુડિયો: [વ્યાખ્યા]

- બેથેસ્ડા સોફ્ટવર્કસ: [વ્યાખ્યા]

- ટોક્યો ગેમ શો: [વ્યાખ્યા]

(નોંધ: આ ઉદાહરણના પ્રતિભાવના હેતુથી વ્યાખ્યાઓ અને સ્ત્રોતોને આ ટેક્સ્ટમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.)