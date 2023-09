એપલ ઇવેન્ટ અને ડ્રીમફોર્સ કોન્ફરન્સ સાથે ટેક યરની શરૂઆત થઈ

By

સપ્ટેમ્બરનું બીજું અઠવાડિયું નવા ટેક યરની શરૂઆત કરે છે, જેમાં Appleની iPhone ઇવેન્ટ અને સેલ્સફોર્સની ડ્રીમફોર્સ કોન્ફરન્સ જેવી મોટી ઇવેન્ટ્સ ઉદ્યોગ માટે સૂર સેટ કરે છે. આ ઇવેન્ટ્સ ટેક કોન્ફરન્સ સીઝનની શરૂઆતનો પણ સંકેત આપે છે, જેમાં મેટા પ્લેટફોર્મ્સ, માઇક્રોસોફ્ટ અને ઓરેકલ માટેના શો લાઇન અપ થાય છે.

એક અત્યંત અપેક્ષિત ઘટના એ આર્મ હોલ્ડિંગ્સની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર છે, જેમાં ચિપ ડિઝાઇનરને $50 બિલિયનથી $54.5 બિલિયનની કિંમતની અપેક્ષા છે. આ IPO, ડિલિવરી સ્ટાર્ટઅપ ઇન્સ્ટાકાર્ટની આયોજિત જાહેર ઓફર સાથે, નિષ્ક્રિય ટેક IPO માર્કેટને પુનર્જીવિત કરી શકે છે. આ વર્ષે દાવ ઊંચો છે, કારણ કે કાનૂની લડાઇઓ, મેક્રો ઇકોનોમિક સ્થિતિ, ચીન સાથેના વેપાર યુદ્ધ અને નિયમનકારી પડકારોએ ચિંતા વધારી છે.

અઠવાડિયાની ઇવેન્ટ્સ ટેક ઉદ્યોગમાં તકો અને મુદ્દાઓ બંનેને પ્રકાશિત કરે છે. આર્મનો IPO ટેક અને AIની તાકાત દર્શાવે છે, જ્યારે Google-DoJ કેસ કેટલીક કંપનીઓ દ્વારા સંચાલિત શક્તિ વિશે ચિંતા ઉભો કરે છે. જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટની દલીલ છે કે ગૂગલે સર્ચ એન્જિન માર્કેટ પર એકાધિકાર બનાવવા માટે ફોન ઉત્પાદકો અને ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર્સ સાથે ગેરકાયદેસર રીતે કરારો કર્યા છે.

દરમિયાન, જવાબદાર AI ઉપયોગ અંગે ચર્ચા કરવા માટે સેનેટ પેનલ બોલાવી રહી છે, અને AI ને નિયંત્રિત કરવા માટે દ્વિપક્ષીય કાયદો ઘડવામાં આવી રહ્યો છે. Apple અને સેલ્સફોર્સ જેવી ટેક જાયન્ટ્સ પણ પડકારોથી મુક્ત નથી, Appleને આવક અને વેચાણની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને સેલ્સફોર્સ સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં ડ્રગના ઉપયોગ અને ઘરવિહોણા થવાની ચિંતાને કારણે ડ્રીમફોર્સને સ્થાનાંતરિત કરવાનું વિચારી રહી છે.

ટેક લેન્ડસ્કેપ પર મુખ્ય ચિંતા એઆઈ છે. ચર્ચાઓની બંધ-બારણું પ્રકૃતિ અને ઉદ્યોગમાં પ્રબળ ખેલાડીઓ દ્વારા નિયમનકારી કેપ્ચરની સંભવિતતા નિયમોની વાજબીતા પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. જો કે, ન્યાય વિભાગની સંડોવણી આ મુદ્દાની ગંભીરતા વધારે છે.

એકંદરે, તકો, પડકારો અને નિયમનકારી ચિંતાઓના મિશ્રણ સાથે, આ જામ-પેક્ડ ટેક સપ્તાહ આગામી વર્ષમાં ટેક ઉદ્યોગ માટે સ્ટેજ સેટ કરે છે.

