વિડિયો મ્યુઝિક એવોર્ડ વોટિંગ માટે AR અનુભવોને એકીકૃત કરવા માટે Snapchat સાથે MTV ભાગીદારો

By

Snapchat ના AR-આધારિત લેન્સનો ઉપયોગ કરીને આગામી વિડિયો મ્યુઝિક એવોર્ડ્સ (VMAs)માં વપરાશકર્તાઓને કેટેગરી માટે મત આપવા માટે MTV Snapchat સાથે દળોમાં જોડાયું છે. સ્નેપની કેમેરા કિટનો લાભ લઈને, MTV એ એવોર્ડ શોમાં ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી (AR) અનુભવોને સામેલ કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.

એકવાર બેસ્ટ ન્યૂ આર્ટિસ્ટ કેટેગરી માટે ત્રણ ફાઇનલિસ્ટ નક્કી થઈ ગયા પછી, Snapchat વપરાશકર્તાઓને Saucealitos દ્વારા બનાવેલ વિશિષ્ટ લેન્સનો ઉપયોગ કરીને તેમના મત આપવાની તક મળશે. એક, બે અથવા ત્રણ આંગળીઓ વડે તેમની પસંદગીનો સંકેત આપીને, વપરાશકર્તાઓ તેઓ જેને મત આપવા માગે છે તે કલાકારને પસંદ કરી શકે છે. જો કે તે અનિશ્ચિત છે કે Snapchat મતદાનની અંતિમ સંખ્યા પર કેટલી અસર પડશે, દરેક મતની ગણતરી થાય છે.

VMA લાઇવસ્ટ્રીમ દરમિયાન, MTV સમગ્ર ઇવેન્ટ દરમિયાન ચાહકો દ્વારા સબમિટ કરેલી સેલ્ફી દર્શાવતા AR મૂનપર્સનને પ્રદર્શિત કરવાની યોજના ધરાવે છે. નોસ્ટાલ્જિક ટચ તરીકે, એમટીવીએ લોકોને પરંપરાગત ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને અગાઉથી તેમની સેલ્ફી સબમિટ કરવાની વિનંતી કરી.

દર્શકોને વધુ જોડવા માટે, વ્યક્તિઓ AR મૂનપર્સન ઇફેક્ટનો અનુભવ કરી શકે છે, તેને પોતાના ઘરોમાં રજૂ કરી શકે છે. તેમના કૅમેરા રોલમાંથી સેલ્ફી પસંદ કરીને, તેઓ વિઝરમાં દૃશ્યમાન તેમના પોતાના ચહેરા સાથે તરતા મૂનપરસનને જોઈ શકે છે.

Snapchat વપરાશકર્તાઓ 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 12 AM ET થી શરૂ થતા આ AR અનુભવોને ઍક્સેસ કરી શકે છે, VMA 8 PM ET થી શરૂ થાય તેના કેટલાક કલાકો પહેલાં.

જ્યારે MTVના અગાઉના VMA એ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર અને YouTube જેવા લોકપ્રિય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર 40.1 મિલિયન ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ રેકોર્ડ કરી હતી, ત્યારે સ્નેપચેટ સૂચિમાંથી ગેરહાજર હતી. જો કે, MTV એ સ્વીકાર્યું કે Snapchat તેના 13 થી 24 વર્ષની વયના લક્ષ્ય પ્રેક્ષકો માટે યોગ્ય છે.

MTV સાથેનો આ સહયોગ તેની કેમેરા કિટનો ઉપયોગ કરીને એવોર્ડ શો સ્પેસમાં Snapchatની સત્તાવાર પ્રવેશને ચિહ્નિત કરે છે. અગાઉ, Snap એ ચાહકોને AR અનુભવો રજૂ કરવા માટે વિવિધ સંગીત ઉત્સવો, પ્રવાસ પરના કલાકારો અને રમતગમતની ટુર્નામેન્ટ સાથે ભાગીદારી કરી હતી. LA Rams ફૂટબોલ ટીમે, દાખલા તરીકે, મોટા સ્ક્રીન પર ચાહકોને પ્રદર્શિત કરવા માટે સ્ટેડિયમમાં Snapchat ની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો.

બ્રાન્ડેડ અને AR-આધારિત કેમેરા સોલ્યુશન્સ પર સ્નેપનો ભાર વધુને વધુ સ્પષ્ટ બન્યો છે. મ્યુઝિક ફેસ્ટિવલ સાથે સહયોગ કરવા ઉપરાંત, કંપનીએ એઆર ટ્રાય-ઓન અને 3ડી પ્રોડક્ટ વ્યૂઇંગ જેવા ટૂલ્સ ઓફર કરતા AR એન્ટરપ્રાઇઝ સર્વિસિસ (ARES) લોન્ચ કર્યા છે. Snap એ AR મિરર્સ પણ રજૂ કર્યા, જે બ્રાન્ડ્સને તેની ટેક્નોલોજીને ભૌતિક જગ્યાઓમાં એકીકૃત કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

સ્ત્રોતો:

- એમટીવી

- સ્નેપ