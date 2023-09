Quordle Puzzle 596: 12 સપ્ટેમ્બર માટે સંકેતો, સંકેતો અને ઉકેલ

By

શું તમે પડકારરૂપ પઝલ માટે તૈયાર છો? 596 સપ્ટેમ્બર માટે ક્વોર્ડલ પઝલ 12 સરળ નથી. આ કોયડો ઉકેલવા માટે, તમારે વિવેચનાત્મક વિચારસરણીનો ઉપયોગ કરવાની અને અનુમાનને દૂર કરવાની જરૂર પડશે. આ મુશ્કેલ શબ્દ કોયડામાં તમને માર્ગદર્શન આપવા માટે અમારી પાસે કેટલાક મદદરૂપ સંકેતો અને સંકેતો છે.

સૌપ્રથમ, આજની પઝલમાંના બે શબ્દોમાં વારંવારના અક્ષરો છે. જ્યારે તમે કોયડો ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો ત્યારે તેમના પર નજર રાખો. ઉપરાંત, ધ્યાન રાખો કે તેમાં એક અસ્પષ્ટ શબ્દ શામેલ છે જેનાથી તમે કદાચ પરિચિત ન હોવ. વધુમાં, બાકીના બે શબ્દોમાંથી એક અસાધારણ છે, જ્યારે બીજામાં અનન્ય અક્ષરની ગોઠવણી છે. આ પરિબળો આ કોયડાને સૌથી અઘરી બનાવે છે જેનો તમે સામનો કરશો.

આ કોયડા પર વિજય મેળવવા માટે અમારું સૂચન સ્વર-ભારે શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનું છે. આ તમને પઝલના પડકારરૂપ પાસાઓ પર નેવિગેટ કરવામાં અને વધુ શક્યતાઓ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

હવે, ચાલો આજની Quordle Puzzle 596 ની કડીઓમાં જઈએ. શબ્દો C, G, C, અને T અક્ષરોથી શરૂ થાય છે. દરમિયાન, શબ્દો C, L, I, અને R અક્ષરો સાથે સમાપ્ત થાય છે. અહીં ચોક્કસ સંકેતો છે. દરેક શબ્દ માટે:

એવી વ્યક્તિ જે માને છે કે લોકો અન્યને મદદ કરવાને બદલે માત્ર પોતાના માટે જ કરે છે એક સસ્તો સરળ ખોરાક, ખાસ કરીને ભૂતકાળમાં, પાણી અથવા દૂધ સાથે ઓટ્સ ઉકાળીને રણના છોડના ઘણા પ્રકારોમાંથી કોઈપણ, સામાન્ય રીતે તીક્ષ્ણ સ્પાઇન્સ સાથે એક ઊંચી સાંકડી ઇમારત અથવા ઇમારતનો ભાગ જેમ કે ચર્ચ અથવા કિલ્લો

આ સંકેતોનું કાળજીપૂર્વક વિશ્લેષણ કરવા માટે તમારો સમય કાઢો અને દરેક શબ્દના સંભવિત ઉકેલો પર વિચાર કરો. જો તમે ઝીણવટથી ધ્યાન આપશો, તો તમે જોશો કે તમે કોયડાને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરતા પહેલા પુનરાવર્તિત અક્ષરોમાંથી એકને પહેલેથી જ જાણો છો. અને જો તમને હજુ પણ વધુ સહાયની જરૂર હોય, તો ઉકેલ નીચે આપેલ છે.

Quordle Puzzle 596 ઉકેલ:

CYNIC GRUEL CACTI ટાવર

અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે આજના મુશ્કેલ કોયડાને સફળતાપૂર્વક ઉકેલવામાં સમર્થ હશો. આગામી Quordle પડકારને જીતવામાં તમને મદદ કરવા માટે વધુ સંકેતો અને સંકેતો માટે આવતીકાલે ફરી તપાસ કરવાનું યાદ રાખો.

