Huawei નો Mate 60 Pro સ્માર્ટફોન ચીનની ડોમેસ્ટિક ટેક ક્ષમતાઓ દર્શાવે છે

Huawei Technologies Co. એ તેના નવીનતમ સ્માર્ટફોન મોડલ, Mate 60 Pro સાથે તેની સ્થાનિક તકનીકી ક્ષમતાઓ વિકસાવવામાં ચીનની પ્રગતિ દર્શાવવા માટે નોંધપાત્ર પગલું ભર્યું છે. આ સ્માર્ટફોન તેના ચાઈનીઝ ડિઝાઈન કરેલ અને ઉત્પાદિત કિરીન પ્રોસેસર ઉપરાંત ચાઈનીઝ બનાવટના ઘટકોનું ઉચ્ચ પ્રમાણ ધરાવે છે.

TechInsights for Bloomberg દ્વારા હાથ ધરાયેલ ટિયરડાઉન વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે Huawei એ ચીની કંપનીઓ પાસેથી ઘણા ઘટકો મેળવ્યા હતા. Mate 60 Pro માં બેઇજિંગ OnMicro Electronics Co.નું રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ફ્રન્ટ-એન્ડ મોડ્યુલ, Hwa Create Co. નું સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન મોડેમ અને Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc.નું RF ટ્રાન્સસીવર સામેલ છે. અત્યાર સુધી ઓળખાયેલ વિદેશી ઘટક.

2020 માં યુએસ પ્રતિબંધો દ્વારા અદ્યતન ચિપ્સ અને ચિપમેકિંગ માટે બજારમાંથી કાપી નાખવામાં આવ્યા પછી તેને જે પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો તે જોતાં, ટેક ઘટકો માટે સ્થાનિક સપ્લાયર્સ પર નિર્ભરતા એ Huawei માટે એક પ્રભાવશાળી સિદ્ધિ છે. કંપનીએ અગાઉ આવશ્યક સંદેશાવ્યવહાર ચિપ્સ માટે અમેરિકન સપ્લાયર્સ પર આધાર રાખ્યો હતો. અને તેના પ્રોસેસર્સ અને વાયરલેસ ચિપ્સ બનાવવા માટે વૈકલ્પિક માધ્યમો શોધવું પડ્યું.

આ પ્રતિકૂળતાઓ હોવા છતાં, હ્યુઆવેઇ મુખ્યત્વે ચાઇનીઝ બનાવટના ઘટકો સાથે સ્માર્ટફોન બનાવવા માટે વ્યવસ્થાપિત છે, જે તેની તકનીકી પ્રતિબંધને નેવિગેટ કરવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. Mate 60 Pro ની વાયરલેસ સ્પીડ 5G ઉપકરણોની સમકક્ષ છે, અને ઉપકરણ કોઈપણ અસામાન્ય બેટરી ડ્રેઇનનું પ્રદર્શન કરતું નથી.

જો કે, આ ઘટકોના ઉત્પાદન વોલ્યુમ અને કિંમત અંગે પ્રશ્નો રહે છે. Huawei એ Apple અને Samsung જેવા પ્રસ્થાપિત ખેલાડીઓ સાથે સ્પર્ધા કરવી જોઈએ, જેમના સ્માર્ટફોન ચિપ્સનો ઉપયોગ કરે છે જે Huawei ની નવીનતમ ઓફર કરતા ઓછામાં ઓછી બે પેઢી આગળ છે. તેમ છતાં, વિગતવાર સ્પષ્ટીકરણો વિના મેટ 60 પ્રોના પ્રકાશનને રાજ્ય મીડિયા દ્વારા પુરાવા તરીકે ઉજવવામાં આવે છે કે અદ્યતન તકનીકો સુધી ચીનની ઍક્સેસને પ્રતિબંધિત કરવાના યુએસ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા છે.

Mate 60 Pro ની સફળતાની Huawei અને ચાઈનીઝ સ્માર્ટફોન માર્કેટ માટે નોંધપાત્ર અસરો થઈ શકે છે. વિશ્લેષકોનો અંદાજ છે કે જો Huawei 5 મિલિયન યુનિટ્સનું વેચાણ કરે છે, તો તે ચીનમાં iPhoneના વેચાણના 38% વેચાણને નષ્ટ કરી શકે છે. જો કે, પુરવઠાની મર્યાદાઓ અને ઓછી ઉત્પાદન ઉપજ માંગને પહોંચી વળવાની Huaweiની ક્ષમતા વિશે અનિશ્ચિતતા વધારે છે.

હ્યુઆવેઇ તેની સ્થાનિક તકનીકી ક્ષમતાઓ સાથે આગળ વધવાનું ચાલુ રાખે છે, તે જોવાનું બાકી છે કે યુએસ કેવી રીતે પ્રતિસાદ આપશે. પ્રતિનિધિ માઈકલ મેકકોલે સંકેત આપ્યો છે કે Huawei ના સપ્લાયર્સ, જેમ કે સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઈન્ટરનેશનલ કોર્પો. (SMIC) એ યુએસ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોઈ શકે છે. આ વિકાસના પરિણામો Huawei અને વૈશ્વિક ટેક ઉદ્યોગ બંને માટે દૂરગામી અસરો ધરાવી શકે છે.

સ્ત્રોતો: બ્લૂમબર્ગ ન્યૂઝ, ટેકઈનસાઈટ્સ