Xbox One અને મોબાઇલ પર સ્ટારફિલ્ડ કેવી રીતે રમવું

જો તમને સ્ટારફિલ્ડ રમવામાં રસ છે પરંતુ તમારી પાસે Xbox સિરીઝ X/S અથવા શક્તિશાળી PC નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં! તમે હજી પણ તમારા Xbox One અથવા મોબાઇલ ઉપકરણ પર રમત રમી શકો છો.

Xbox ક્લાઉડ ગેમિંગ પર સ્ટારફિલ્ડ છે?

હા, સ્ટારફિલ્ડ Xbox ક્લાઉડ ગેમિંગ પર ઉપલબ્ધ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે તમારા Xbox One અથવા મોબાઇલ ઉપકરણ સહિત Xbox Cloud ગેમિંગને સપોર્ટ કરતા કોઈપણ ઉપકરણ પર ગેમ રમી શકો છો. જો કે, ધ્યાનમાં રાખો કે સ્ટ્રીમિંગ રમતોની વાત આવે ત્યારે કેટલીક મર્યાદાઓ હોઈ શકે છે. જો તમારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન મજબૂત અને પર્યાપ્ત સ્થિર ન હોય તો તમે લેગ, અસ્પષ્ટ દ્રશ્યો, બ્લોકી કલાકૃતિઓ અને નબળા ઑડિયોનો અનુભવ કરી શકો છો. પરંતુ જો તમને પહેલાં Xbox ક્લાઉડ ગેમિંગમાં કોઈ સમસ્યા ન હોય, તો સ્ટારફિલ્ડ રમવા માટે સ્ટ્રીમિંગ સેવાનો ઉપયોગ કરવો એ એક યોગ્ય વિકલ્પ છે.

જો તમે ખરેખર Xbox Series X પર Starfield રમવા માંગતા હોવ પરંતુ તમારી પાસે તેને ઇન્સ્ટોલ કરવાનો સમય નથી, તો તમે તેને ક્લાઉડ સ્ટ્રીમિંગ દ્વારા પણ રમી શકો છો.

Xbox One પર સ્ટારફિલ્ડ કેવી રીતે રમવું

Xbox One પર સ્ટારફિલ્ડ રમવા માટે, તમે તમારા Xbox ગેમ પાસ અલ્ટીમેટ સબ્સ્ક્રિપ્શનનો ઉપયોગ કરીને Xbox ક્લાઉડ ગેમિંગ દ્વારા તેને સ્ટ્રીમ કરી શકો છો. ફક્ત તમારું Xbox One ચાલુ કરો, ગેમ પાસ પર જાઓ અને Starfield શોધો. એકવાર તમે રમત શોધી લો તે પછી, સ્ટ્રીમિંગ શરૂ કરવા માટે "પ્લે" પર ક્લિક કરો. રમત ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર નથી!

જો કે, ધ્યાનમાં રાખો કે સ્ટ્રીમિંગ ગેમ્સ ઘણા બધા ડેટા અને બેન્ડવિડ્થનો ઉપયોગ કરે છે. તેથી, ખાતરી કરો કે તમારી પાસે તમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શન માટે ડેટા કેપ નથી.

મોબાઇલ પર સ્ટારફિલ્ડ કેવી રીતે રમવું

તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ પર Starfield રમવા માટે, તમારે Google Play Store (Android માટે) અથવા Apple App Store (iOS માટે) પરથી Xbox ગેમ પાસ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર પડશે. ખાતરી કરો કે તમે Xbox ગેમ પાસ અલ્ટીમેટ સબ્સ્ક્રાઇબર છો.

એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, તે જ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને તમારા Microsoft એકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન કરો જેનો ઉપયોગ તમે Xbox ગેમ પાસ અલ્ટીમેટ માટે ચૂકવણી કરવા માટે કરો છો. રમતોની સૂચિમાં સ્ટારફિલ્ડ શોધો અને રમત પૃષ્ઠ ખોલવા માટે તેના આઇકન પર ટેપ કરો. જો તમે ગેમ પાસ અલ્ટીમેટમાં સાઇન ઇન છો, તો તમને પેજ પર "પ્લે" કહેતું લીલું બટન દેખાશે. ઇન્સ્ટોલેશનની જરૂરિયાત વિના, રમવાનું શરૂ કરવા માટે ફક્ત તેના પર ટેપ કરો.

એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે મોબાઇલ પર સ્ટારફિલ્ડ રમવા માટે નિયંત્રકની જરૂર છે. તમે બ્લૂટૂથ દ્વારા કનેક્ટેડ કંટ્રોલર (જેમ કે Xbox કંટ્રોલર) અથવા તમારા ફોન પર ક્લિપ થતા કંટ્રોલરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

તેથી, જો તમારી પાસે નવીનતમ ગેમિંગ હાર્ડવેર ન હોય, તો પણ તમે Xbox ક્લાઉડ ગેમિંગ દ્વારા તમારા Xbox One અથવા મોબાઇલ ઉપકરણ પર Starfield રમવાનો આનંદ માણી શકો છો.

વ્યાખ્યાઓ:

– Xbox ક્લાઉડ ગેમિંગ: Microsoft ની ક્લાઉડ ગેમિંગ સેવા જે ખેલાડીઓને Xbox One અને મોબાઇલ ઉપકરણો સહિત વિવિધ ઉપકરણો પર રમતો સ્ટ્રીમ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

- Xbox ગેમ પાસ અલ્ટીમેટ: Microsoft દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સબસ્ક્રિપ્શન સેવા જે ખેલાડીઓને સ્ટારફિલ્ડ સહિતની રમતોની લાઇબ્રેરીની ઍક્સેસ આપે છે.

