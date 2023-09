એપલ ટીવી પ્લસ ગોડઝિલા વિથ મોનાર્કઃ લેગસી ઓફ મોનસ્ટર્સ ટ્રેલર પર લે છે

એપલ ટીવી પ્લસ મોનાર્ક: લેગસી ઓફ મોનસ્ટર્સ માટેના પ્રથમ ટ્રેલરની શરૂઆત સાથે તેના હિટ શોનો સિલસિલો ચાલુ રાખે છે. લોકપ્રિય મોન્સ્ટર ફ્રેન્ચાઇઝીનું ખરેખર સારું ટેલિવિઝન અનુકૂલન આપવાનું વચન આપતા, આ શ્રેણી ગોડઝિલાની દુનિયામાં Appleના પ્રવેશને ચિહ્નિત કરે છે.

મોનાર્ક: લેગસી ઓફ મોનસ્ટર્સ લાયન્સગેટના મોન્સ્ટરવર્સમાં સેટ છે, જે 2014ના ગોડઝિલા રિબૂટથી શરૂ થઈ હતી અને તેમાં કોંગ: સ્કલ આઇલેન્ડ, ગોડઝિલા: કિંગ ઓફ ધ મોનસ્ટર્સ અને ગોડઝિલા વર્સિસ કોંગ જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. ફ્રેન્ચાઇઝી આવતા વર્ષે થિયેટરોમાં પરત ફરે તે પહેલાં, ટીવી શ્રેણીનો હેતુ ગોડઝિલાની બેકસ્ટોરીમાં કેટલીક જગ્યાઓ ભરવાનો છે.

આ વાર્તા આર્મી ઓફિસર લી શૉને અનુસરે છે, જેનું ચિત્રણ વ્યાટ રસેલ દ્વારા તેમના નાના દિવસોમાં અને કર્ટ રસેલ (વ્યાટના પિતા)એ જૂના સંસ્કરણ તરીકે કર્યું હતું. લી મોન્સ્ટર સંસ્થા મોનાર્ક સાથે કામ કરે છે અને બાદમાં તેણે જોયેલા જોખમો વિશે વિશ્વને ચેતવણી આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. લીની સાથે, એક ભાઈ અને બહેન મોનાર્ક વિશે રહસ્યો ખોલે છે, કાવતરામાં ષડયંત્રનો બીજો સ્તર ઉમેરે છે.

જ્યારે શોના પ્લોટ વિશે ઘણી વિગતો અપ્રગટ રહે છે, ટ્રેલર ચોક્કસપણે વિઝ્યુઅલ અને સ્કેલની દ્રષ્ટિએ પ્રભાવિત કરે છે. મોનાર્ક: લેગસી ઓફ મોનસ્ટર્સ મોન્સ્ટરવર્સ ફિલ્મોની ભવ્યતા સાથે સમકક્ષ હોય તેવું લાગે છે, જેમાં પ્રભાવશાળી રાક્ષસો, રોમાંચક સેટ પીસ અને ગોડઝિલાનું મનમોહક ક્લોઝ-અપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

Apple એ સ્પષ્ટપણે આ મહાકાવ્ય શ્રેણીને જીવંત કરવામાં કોઈ ખર્ચ છોડ્યો નથી. પ્રદર્શન પરના ઉત્પાદન મૂલ્યો પ્રિય ગોડઝિલા ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે ન્યાય કરવા માટેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. જ્યારે આપણે અત્યાર સુધી જે જોયું છે તેના આધારે નિરાશાની તક હંમેશા રહે છે, તે 2023 ના શ્રેષ્ઠ ટીવી શોમાંથી એક બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

Monarch: Legacy of Monsters 17 નવેમ્બરે Apple TV Plus પર પ્રીમિયર થવાનું છે.

સ્ત્રોતો:

– સ્ત્રોત લેખ: “Apple TV Plus Takes on Godzilla with Monarch: Legacy of Monsters Trailer” (કોઈ URL પ્રદાન કરેલ નથી)