ઉપલા વાતાવરણમાં દુર્લભ ગરમ પ્લાઝ્મા પ્રવાહની તપાસ કરવી

પૃથ્વીના ધ્રુવોની નજીક, ઓરોરા એક સામાન્ય દૃશ્ય છે, જે સૂર્ય પવન અને ગ્રહના ચુંબકમંડળ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને કારણે ઉપલા વાતાવરણમાં રંગબેરંગી પ્રકાશ શો દર્શાવે છે. જો કે, વિષુવવૃત્તની નજીક, એક અલગ વાતાવરણીય ઘટના બની શકે છે: સબૌરોરલ આયન ડ્રિફ્ટ્સ (SAID).

SAID ઘટનાઓમાં આયનોસ્ફિયર દ્વારા ગરમ પ્લાઝ્માનો ઝડપી, પશ્ચિમ તરફનો પ્રવાહ સામેલ છે. આ ઘટનાઓ આકાશમાં દેખાતી રચનાઓ સાથે સંકળાયેલી છે, જેમ કે સ્ટેબલ એરોરલ રેડ (SAR) ચાપ અને મજબૂત થર્મલ એમિશન વેલોસીટી એન્હાન્સમેન્ટ (STEVE). સામાન્ય રીતે, SAID ઘટનાઓ સાંજ અને મધ્યરાત્રિની વચ્ચે થાય છે, પરંતુ મધ્યરાત્રિ પછી SAID પ્રવાહની શોધ થઈ હોવાના કિસ્સાઓ છે.

જીઓફિઝિકલ રિસર્ચ: સ્પેસ ફિઝિક્સના જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા તાજેતરના અભ્યાસમાં, સંશોધકોએ 15 માં દક્ષિણ અમેરિકા નજીક શોધાયેલ 2013 પોસ્ટમિડનાઇટ SAID ઘટનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. સેટેલાઇટ પ્રોગ્રામ્સ અને એરોરલ પ્રવૃત્તિના પગલાં સહિત વિવિધ સ્રોતોમાંથી ડેટાનું વિશ્લેષણ કરીને, તેઓએ વિશેષતાઓની તપાસ કરી અને આ દુર્લભ ઘટનાઓની રચના.

સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું હતું કે મધ્યરાત્રિ પછીની SAID ઘટનાઓ, પૂર્વ રાત્રિની ઘટનાઓ જેવી જ, આયનોસ્ફેરિક સ્થિતિઓ અને જીઓમેગ્નેટિક ડાયનેમિક્સ વચ્ચેની જટિલ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનું પરિણામ છે. ઇન્ટરપ્લેમાં ઇલેક્ટ્રિક ક્ષેત્રોની રચના અને તરંગ-કણોની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે સ્થાનિક ગરમીના સ્ત્રોત તરીકે કાર્ય કરે છે.

આ તારણો ઉપલા વાતાવરણની પ્લાઝ્મા ગતિશીલતા અને ઉપગ્રહ ટ્રેકિંગ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ એપ્લિકેશનો માટે રડાર સિગ્નલોને વિક્ષેપિત કરવાની તેમની સંભવિતતાની સમજને વધારે છે. આ ક્ષેત્રમાં વધુ સંશોધન SAID ઘટનાઓ અને તેમની સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓ પૃથ્વીના વાતાવરણને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તે અંગે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે.

સ્ત્રોત: ઇલ્ડિકો હોર્વાથ એટ અલ, એન્ટિસુનવર્ડ સ્ટ્રીમિંગ વેસ્ટવર્ડ સબ-ઓરોરલ આયન ડ્રિફ્ટ્સ (SAID) 1 દરમિયાન પોસ્ટમિડનાઇટ (4–2013) મેગ્નેટિક લોકલ ટાઇમ સેક્ટરમાં વિકસિત, જીઓફિઝિકલ રિસર્ચ જર્નલ: સ્પેસ ફિઝિક્સ (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677