નાસાના જેમ્સ વેબ ટેલિસ્કોપમાંથી આશ્ચર્યજનક શોધો ગેલેક્ટીક સેન્ટરમાં નવી આંતરદૃષ્ટિ આપે છે

By

નાસાના જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપે તેની અસાધારણ ક્ષમતાઓથી ખગોળશાસ્ત્રીઓને ફરી એકવાર આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે, આ વખતે આપણી આકાશગંગાના હૃદયમાં ભેદી ધનુરાશિ C (Sgr C) તારા-બનાવતા પ્રદેશનું મનમોહક દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. આકાશગંગાના કેન્દ્રમાં સુપરમાસિવ બ્લેક હોલ ધનુરાશિ A થી આશરે 300 પ્રકાશ-વર્ષ દૂર સ્થિત, Sgr C એ 500,000 તારાઓનું ભવ્ય દ્રશ્ય છે, જેમાં ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પ્રોટોસ્ટાર્સના સંગ્રહ પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે.

આ ગ્રાઉન્ડબ્રેકિંગ ઈમેજમાં, વેબનું અભૂતપૂર્વ રીઝોલ્યુશન અને સંવેદનશીલતા આ પ્રદેશમાં અગાઉ ક્યારેય જોવા ન મળી હોય તેવી અસંખ્ય વિશેષતાઓનું અનાવરણ કરે છે. વર્જિનિયા યુનિવર્સિટીના મુખ્ય તપાસકર્તા અને અંડરગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થી સેમ્યુઅલ ક્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "વેબ અવિશ્વસનીય વિગતો દર્શાવે છે, જે અમને આ પ્રકારના વાતાવરણમાં તારાઓની રચનાનો અભ્યાસ કરવાની મંજૂરી આપે છે જે અગાઉ શક્ય ન હતું." આ નોંધપાત્ર આંતરદૃષ્ટિ અગાઉના ઇન્ફ્રારેડ ડેટાના અભાવ અને વેબ ટેલિસ્કોપની અપાર ક્ષમતાઓમાંથી ઉદ્ભવે છે.

મુખ્ય તારણો પૈકી એક વિશાળ પ્રોટોસ્ટારની હાજરી છે, જે આપણા સૂર્યના દળના 30 ગણા કરતાં વધુ છે, જે આ યુવાન તારાઓની ક્લસ્ટરમાં સ્થિત છે. જ્યારે આ પ્રોટોસ્ટારની આસપાસના વાદળ ઘેરા અને ઓછા પ્રમાણમાં વસ્તીવાળા દેખાય છે, તે હકીકતમાં, આકાશગંગાના સૌથી ગીચ પ્રદેશોમાંનો એક છે. વાદળની ઘનતા તેની પાછળ સ્થિત તારાઓના પ્રકાશને અવરોધે છે, ખાલીપણુંનો ભ્રમ બનાવે છે.

વેબના નિયર-ઇન્ફ્રારેડ કૅમેરા (NIRCam) એ વાઇબ્રન્ટ સ્યાન રંગોમાં ઘેરા વાદળની નીચેની બાજુએ ઘેરાયેલા વ્યાપક આયનાઇઝ્ડ હાઇડ્રોજન ઉત્સર્જનને કૅપ્ચર કર્યું છે. આ હાઇડ્રોજન પ્રદેશની વિશાળ પહોંચ હાલની થિયરીઓને પડકારે છે, કારણ કે તે અગાઉ જે અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું તેનાથી વધુ વિસ્તરે છે. ખગોળશાસ્ત્રીઓ હવે આ વિસ્તૃત હાઇડ્રોજન પ્રદેશની ઉત્પત્તિ અને પ્રભાવને સમજવાના રસપ્રદ કાર્યનો સામનો કરી રહ્યા છે.

આયનાઈઝ્ડ હાઈડ્રોજનની અંદર છૂટાછવાયા અને અસ્તવ્યસ્ત સોય જેવા માળખામાં અન્ય એક રસપ્રદ કોયડો રહેલો છે, જે વધુ તપાસની માંગ કરે છે. સ્પેનના ઇન્સ્ટિટ્યુટો એસ્ટ્રોફિસિકા ડી એન્ડાલુસિયા ખાતેના પ્રોજેક્ટના સહ-અન્વેષક રુબેન ફેડ્રિયાની, આકાશગંગાના કેન્દ્રને "ભીડવાળા, તોફાની સ્થળ" તરીકે વર્ણવે છે, જેમાં વિશાળ વાયુના વાદળો તારાઓ બનાવે છે જે તેમના પ્રવાહો, જેટ દ્વારા આસપાસના ગેસ સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે. , અને રેડિયેશન.

જેમ જેમ વિજ્ઞાનીઓ અવકાશી વિસ્તરણમાં છુપાયેલા રહસ્યોને ઉઘાડવાનું ચાલુ રાખે છે તેમ, જેમ્સ વેબ ટેલિસ્કોપની આપણી આકાશગંગાના હૃદયમાંથી શોધો કોસ્મિક રહસ્યોને વધુ જાણવાની અભૂતપૂર્વ તકો આપે છે. પૃથ્વીથી માત્ર 25,000 પ્રકાશ-વર્ષ દૂર સ્થિત, આકાશગંગાનું કેન્દ્ર ખગોળશાસ્ત્રીઓને વ્યક્તિગત તારાઓનું નજીકનું દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે, જે તારાઓની રચનાની જટિલ પ્રક્રિયા અને અનન્ય કોસ્મિક પર્યાવરણ પર તેની નિર્ભરતા પર પ્રકાશ પાડે છે. દરેક સાક્ષાત્કાર સાથે, વેબ ટેલિસ્કોપ આપણા બ્રહ્માંડની ઊંડી સમજણ માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.