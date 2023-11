Novos cambios de prezos e asociacións revelados por Wahoo e Zwift

Wahoo e Zwift, dous principais actores da industria do ciclismo indoor, realizaron recentemente algúns cambios significativos que afectarán tanto aos consumidores como ao sector no seu conxunto. O cambio máis salientable é a redución permanente do prezo do Wahoo KICKR CORE, un dos adestradores populares de Wahoo. Antes tiña un prezo de 599 dólares, agora estará dispoñible por 449 dólares.

Pero os cambios non quedan aí. Wahoo tamén ofrece unha opción todo incluído para o KICKR CORE, que inclúe un casete preinstalado e unha subscrición de 1 ano a Zwift por 599 dólares. Ademais, Wahoo presenta paquetes para os seus outros produtos de hardware que inclúen unha subscrición a Zwift dun ano. Este movemento pretende ofrecer aos clientes máis opcións e funcionalidades na categoría de ciclismo indoor.

Con estas actualizacións de prezos, Zwift e Wahoo están a revolucionar a experiencia de ciclismo indoor. Os consumidores agora poden acceder a adestradores de alta calidade a un prezo máis accesible, o que fai que o adestramento en interiores sexa máis accesible que nunca.

Aínda que estes cambios son sen dúbida beneficiosos para os consumidores, tamén teñen implicacións para a industria. Garmin/Tacx e Elite, dous principais actores do mercado do ciclismo indoor, poden afrontar retos como resultado desta redución de prezos. Ademais, o futuro de JetBlack, que traballa en estreita colaboración con Zwift no Zwift Hub One, parece incerto dado o rápido progreso da asociación Wahoo/Zwift.

En xeral, estes cambios representan un cambio significativo na industria do ciclismo indoor. Os consumidores agora poden gozar de adestradores de alta calidade e dunha gama máis ampla de opcións a prezos máis accesibles, mentres que os actores do sector deben adaptarse e atopar novas formas de competir neste mercado en evolución.

