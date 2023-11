Wahoo e Zwift anuncian axustes do Turbo Trainer, creando un posicionamento único no mercado

Wahoo e Zwift, dúas marcas líderes na industria do ciclismo, realizaron axustes significativos nas súas gamas de adestradores turbo, marcando un desenvolvemento interesante na súa relación. Nun movemento conectado, Wahoo anunciou recortes de prezos permanentes para os seus adestradores turbo Kickr Core e Kickr Snap, que ofrece aos clientes opcións máis accesibles para adestramentos en interiores.

Antes, o Kickr Core, cun prezo de 699 libras, agora está dispoñible por 449.99 libras como produto autónomo, igual ao prezo de Zwift's Hub, un adestrador intelixente que estivo no centro dun caso xudicial de infracción de patentes entre as dúas marcas en 2022. Ademais, Wahoo ofrece o Kickr Core xunto cunha subscrición dun ano a Zwift por £ 549.99, ofrecendo un paquete atractivo para aqueles que buscan mellorar a súa experiencia de adestramento en interiores.

Zwift, pola súa banda, eliminou o Zwift Hub Classic da súa tenda, deixando só o adestrador intelixente Hub One dispoñible para a súa compra. Este movemento, confirmado como permanente por Zwift, permite á marca axilizar a súa oferta de produtos e centrarse no Hub One, que vén co innovador kit Cog and Click. O Click é un cambio sen fíos Bluetooth de dous botóns que proporciona cambios virtuales con resistencia axustable, mellorando a experiencia de ciclismo indoor.

Coa eliminación do Hub Classic, está claro que tanto Wahoo como Zwift están a conseguir posicións únicas no mercado. O Kickr Core e o Hub One convivirán no mercado, ofrecendo aos clientes distintas opcións sen competencia directa entre as marcas.

Para reforzar aínda máis a súa asociación, Zwift tamén venderá o Wahoo Kickr Core no seu sitio web, ampliando a súa dispoñibilidade en varios mercados. Os clientes de Estados Unidos, Reino Unido, UE e Canadá poden esperar atopar o Kickr Core na plataforma de comercio electrónico de Zwift, con dispoñibilidade en Australia e Xapón en breve.

En conclusión, os recentes axustes das gamas de adestradores turbo de Wahoo e Zwift crean unha dinámica de mercado intrigante. A medida que ambas marcas seguen innovando e colaborando, os ciclistas poden esperar unha experiencia de ciclismo indoor mellorada con opcións máis accesibles e tecnoloxicamente avanzadas para escoller.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que son os turbo trainers?

Os turbo trainers son dispositivos que usan os ciclistas para converter as súas bicicletas habituais en equipos de adestramento estacionarios en interiores. Estes adestradores permiten aos ciclistas simular as condicións de conducción ao aire libre e adestrar en interiores.

2. Que é Zwift?

Zwift é unha popular plataforma de adestramento en liña que combina a realidade virtual e os xogos multixogador para ofrecer unha experiencia única de ciclismo indoor. Permite aos ciclistas montar e competir con outros nun mundo virtual.

3. Que é o Kickr Core?

O Kickr Core é un adestrador intelixente producido por Wahoo. Ofrece aos ciclistas unha experiencia de adestramento interior realista e inmersiva reproducindo a sensación de andar na estrada.

4. Que é o Hub One?

O Hub One é un adestrador intelixente desenvolvido por Zwift. Forma parte da gama de produtos innovadores de ciclismo indoor de Zwift e inclúe o kit Cog and Click, que mellora a experiencia de cambio durante os paseos en interiores.