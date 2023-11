Carga de YouTube lenta en Firefox: é intencionado?

A frustración da carga lenta dos vídeos de YouTube no navegador Firefox levou aos usuarios a sospeitar dun acto intencionado por parte de YouTube. Aínda que as suposicións iniciais suxerían problemas de rendemento e optimización de hardware ao final de Firefox, unha investigación máis adiante revelou unha historia diferente.

Segundo varios informes de usuarios, o problema parece estar dentro do código do script de polímero de YouTube. Un Redditor descubriu unha liña de código que introduce un atraso deliberado de cinco segundos ao cargar un vídeo de YouTube en Firefox. Este atraso parece non servir para nada máis aló de causar irritación aos usuarios.

A problemática liña de código pódese atopar na ligazón do script de polímero:

`setTimeout(función() {

c();

a.resolver (1)

}, 5E3);`

Este código obriga aos usuarios a soportar unha espera de cinco segundos antes de que se cargue o vídeo. Non obstante, o problema desaparece ao usar uBlock Origin, unha extensión de bloqueo de anuncios. Este achado provocou a especulación de que o atraso deliberado pode ser un truco para desalentar o uso de bloqueadores de anuncios.

Estes informes de sabotaxe intencional non teñen precedentes na industria tecnolóxica. As empresas adoitan participar en tácticas competitivas para gañar unha vantaxe no mercado. Aínda que é difícil demostrar definitivamente as malas intencións, incidentes como este alimentan sospeitas e escepticismo entre os usuarios.

Cabe destacar que as publicacións en liña, como Neowin, dependen dos anuncios para o seu funcionamento. Neowin anima aos usuarios a incluír o seu sitio na lista branca se usan un bloqueador de anuncios. Ademais, ofrecen unha subscrición sen anuncios para aqueles que desexen apoiar o seu contido sen ver anuncios.

Polo de agora, YouTube non comentou oficialmente estas acusacións. Sexa intencionado ou non, o problema de atraso de cinco segundos serve como recordatorio da constante batalla entre as empresas de navegadores e os provedores de contido para optimizar o rendemento, aumentar a base de usuarios e maximizar os ingresos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Pódese solucionar o problema de carga lenta sen utilizar un conmutador de axente de usuario?

Si, outra solución suxerida polos usuarios é instalar uBlock Origin, unha extensión de bloqueo de anuncios. Parece que o uso de uBlock Origin resolve o problema da carga lenta dos vídeos de YouTube en Firefox.

Hai algunha declaración oficial de YouTube sobre estas acusacións?

No momento de escribir este artigo, YouTube non emitiu ningún comentario ou declaración oficial sobre a ralentización intencionada de YouTube en Firefox.

Son comúns os problemas de rendemento intencionados entre as empresas de navegadores e os provedores de contido?

No pasado xurdiron acusacións de problemas de rendemento intencionados, o que indica que as tácticas competitivas non son pouco comúns na industria tecnolóxica. As empresas poden empregar varias estratexias para obter vantaxe no mercado ou promover os seus propios produtos ou servizos.