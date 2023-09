As tarxetas de PayPal agora son compatibles con Apple Pay

Agora pódense engadir tarxetas de crédito e débito de PayPal á aplicación Apple Wallet, o que permite aos usuarios utilizar o servizo de pago móbil de Apple Pay. Hai dous métodos para engadir tarxetas de PayPal á aplicación. En primeiro lugar, os usuarios poden abrir a aplicación PayPal de iOS e seleccionar o banner "Pagar co teu iPhone" na páxina de inicio, que os redirigirá á aplicación Apple Wallet. A partir de aí, pódense engadir as tarxetas de PayPal. Alternativamente, os usuarios poden abrir a aplicación e premer a icona máis na esquina superior dereita para seguir as instrucións para engadir as tarxetas de crédito ou débito de PayPal á aplicación Wallet.

Unha vez engadidas, pódense seleccionar as tarxetas de PayPal para xestionar as transaccións realizadas con Apple Pay. É importante ter en conta que Apple conserva o 0.15% do valor da transacción, o que significa que por cada 100 dólares gastados a través de Apple Pay, Apple garda 15 céntimos.

A decisión de PayPal de incluír soporte de Apple Pay chega máis tarde que outras tarxetas de servizos bancarios e financeiros que xa se integraron con Apple Pay. Este atraso quizais poida derivar do escepticismo inicial de PayPal sobre os beneficios de habilitar a compatibilidade con Apple Pay. Non obstante, con este anuncio recente, está claro que todas as reservas mantidas por PayPal xa foron superadas.

Definicións:

PayPal: unha plataforma de pago en liña que permite a persoas e empresas realizar pagos e transferir diñeiro de forma segura a través de Internet.

Aplicación Apple Wallet: unha aplicación de carteira dixital desenvolvida por Apple que permite aos usuarios almacenar e xestionar varios métodos de pago, tarxetas de fidelidade, tarxetas de embarque e moito máis nos seus dispositivos Apple.

Apple Pay: un servizo de pago móbil e carteira dixital desenvolvido por Apple Inc. que permite aos usuarios realizar pagos mediante os seus dispositivos Apple, como iPhones e Apple Watches, nos comercios participantes.

