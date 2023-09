O xefe de Xbox Phil Spencer aborda se Elder Scrolls 6 será exclusivo de Xbox

By

Nunha entrevista recente, Phil Spencer, o xefe de xogos de Microsoft, abordou a cuestión de se The Elder Scrolls 6 será unha exclusiva de Xbox. Tras o lanzamento de Starfield, o último xogo de Bethesda Game Studios, confirmouse que o seu próximo proxecto será unha nova entrada na longa serie de RPG de fantasía.

Starfield está dispoñible actualmente para Xbox Series X/S, PC (Windows e Steam) e o servizo de subscrición Game Pass de Microsoft. Cabe sinalar que este é o primeiro lanzamento de Bethesda Game Studios desde que Microsoft adquiriu a súa empresa matriz, ZeniMax Media, en 2021. Non obstante, Starfield non está dispoñible nas consolas PlayStation, e o mesmo ocorrerá para un próximo xogo de Indiana Jones publicado. por Bethesda Softworks.

Na entrevista, Phil Spencer afirmou que Microsoft analiza cada xogo caso por caso á hora de decidir a exclusividade. Fixo fincapé no obxectivo da compañía de facer que os seus xogos estean dispoñibles en varias plataformas, incluíndo consolas Xbox, PC e xogos na nube en dispositivos habilitados para a web. Ao ofrecer aos xogadores a posibilidade de escoller como queren xogar e construír a súa biblioteca de xogos, Microsoft pretende chegar a millóns de xogadores.

Aínda que Spencer xa insinuara anteriormente que Elder Scrolls 6 era exclusivo de Xbox, tamén mencionou que aínda é demasiado cedo para determinar as plataformas para un xogo que está a máis de cinco anos. Todd Howard, o director de Starfield e Elder Scrolls 6, declarara inicialmente que era difícil imaxinar que este último se lanzara exclusivamente para plataformas Xbox. Non obstante, Howard recoñeceu recentemente que a exclusividade da consola Xbox de Starfield resultou nun produto mellor.

Segundo Pete Hines, o xefe editorial de Bethesda, Elder Scrolls 6 está en fase de desenvolvemento inicial, e os fans non deberían esperar actualizacións significativas ata uns anos despois do lanzamento de Starfield.

En xeral, aínda que a exclusividade de Elder Scrolls 6 non foi confirmada oficialmente, o enfoque de Microsoft para lanzar xogos en varias plataformas e ofrecer aos xogadores opcións suxire que o xogo pode estar dispoñible máis aló das consolas Xbox.

