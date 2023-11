A empresa de redes sociais de Elon Musk presenta unha demanda por acusacións de contido nazi

By

A empresa de redes sociais de Elon Musk, X, presentou unha demanda contra Media Matters for America e un dos seus membros do persoal, alegando que un informe de investigación publicado afirmou falsamente que o contido nazi funcionaba na aplicación X xunto con anuncios de grandes corporacións. A demanda pide indemnizacións non especificadas e unha orde para que Media Matters elimine o artigo.

A demanda prodúcese despois de que o fiscal xeral de Texas, Ken Paxton, anunciase unha investigación sobre Media Matters por unha posible actividade fraudulenta. Paxton afirmou que están a examinar detidamente o tema para garantir que o público non fose enganado por organizacións de esquerdas radicais.

O fiscal xeral de Missouri, Andrew Bailey, tamén expresou interese no asunto. A demanda, que foi presentada no tribunal federal de Fort Worth, Texas, alega que a interpretación de Media Matters da aplicación X é enganosa porque non reflicte con precisión o que ven os usuarios típicos.

X afirma que Media Matters fabricou deliberadamente imaxes en paralelo que representaban as publicacións dos anunciantes xunto a contidos extremistas para prexudicar as vendas de publicidade de X. Non obstante, o presidente de Media Matters, Angelo Carusone, desestimou a demanda como un intento frívolo de silenciar os críticos de X, afirmando que o sitio web está detrás dos seus informes.

A demanda revela un conflito crecente que inclúe a Musk, os críticos de X e a problemática relación da compañía cos anunciantes. A semana pasada, Musk fixo comentarios controvertidos sobre X que abrazaban unha teoría da conspiración considerada antisemita. Media Matters publicou o seu informe ao día seguinte, prexudicando aínda máis a reputación de X ao destacar a presenza de publicacións nazis xunto con anuncios de empresas destacadas.

X viu a varios anunciantes pausar o seu gasto na plataforma en resposta ao informe. Estes anunciantes inclúen Comcast e NBCUniversal. A demanda alega que Media Matters interferiu intencionadamente nos contratos entre X e os seus anunciantes, menosprezou a X con declaracións falsas e interferiu ilegalmente nas relacións comerciais.

É importante ter en conta que X e Musk non cuestionan a existencia de contido nazi na aplicación, e Musk defende a súa presenza como unha demostración de liberdade de expresión. Non obstante, X afirmou que o informe de Media Matters non representaba con precisión a experiencia de usuario típica da aplicación.

FAQs

1. Que é X?

X é unha empresa de redes sociais fundada por Elon Musk.

2. Que é Media Matters para América?

Media Matters for America é unha organización de control progresista.

3. Por que X presentou unha demanda?

X presentou unha demanda contra Media Matters for America e un dos seus membros do persoal por acusacións de informes falsos sobre contido nazi na aplicación X.

4. Cales son as reclamacións xudiciais formuladas por X na demanda?

A demanda alega interferencias intencionadas nos contratos, declaracións falsas e interferencias ilícitas nas relacións comerciais.

5. Como respondeu X á demanda?

X recoñeceu a existencia de material nazi na aplicación pero defendeuno como unha forma de liberdade de expresión.