Noticias de última hora: X Messaging Platform presenta unha demanda contra Media Watchdog Group

Nun xiro abraiante dos acontecementos, X, a recoñecida plataforma de mensaxería, presentou unha demanda contra o grupo de control de medios Media Matters. A demanda alega que Media Matters difamou a X despois de publicar un informe que afirmaba que se mostraban anuncios de grandes marcas xunto con publicacións que promovían o nazismo.

Este informe, publicado o xoves, provocou indignación e levou a IBM, Comcast e outros anunciantes a retirar os seus anuncios da plataforma. A reacción contra X foi crecendo desde a súa adquisición por Musk por 44 millóns de dólares en outubro de 2022, xa que os anunciantes expresan a súa preocupación polas publicacións controvertidas e os despedimentos de empregados destinados a moderar o contido.

O sábado, Musk utilizou as redes sociais para anunciar os plans de X de lanzar unha demanda "termonuclear" contra Media Matters e outros que se confabularon no que describiu como un "ataque fraudulento" á empresa.

A pesar da polémica, a conselleira delegada de X, Linda Yaccarino, asegurou aos empregados nunha nota o domingo que a compañía estivo loitando activamente contra o antisemitismo e a discriminación. Yaccarino recoñeceu que algúns anunciantes detiveron temporalmente os seus investimentos tras o informe, pero subliñou que X deixou claro o seu compromiso coas proteccións de seguridade.

O presidente de Media Matters, Angelo Carusone, defendeu o informe da súa organización nunha recente entrevista con Reuters. Carusone afirmou que os descubrimentos da organización sen ánimo de lucro contradín directamente as afirmacións de X de que implementara medidas de seguridade para evitar que aparezan anuncios xunto ao contido prexudicial. Carusone destacou a presenza de anuncios xunto con contidos nacionalistas brancos, o que suxire que o sistema de X non funcionaba como debería.

Esta disputa legal entre X e Media Matters chamou a atención sobre os retos aos que se enfrontan as plataformas de mensaxería para manter a seguridade da marca e loitar contra o discurso de odio. Segundo se desenvolve o caso, as implicacións tanto para as empresas como para os anunciantes seguen sendo incertas.