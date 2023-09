Científicos chineses cultivan con éxito riles que conteñen células humanas en embrións de porco

By

Científicos chineses lograron un gran avance ao cultivar con éxito riles que conteñen células humanas en embrións de porco. Este desenvolvemento innovador, que podería aliviar potencialmente a escaseza de órganos para transplantes, foi publicado na revista Cell Stem Cell. Non obstante, o estudo suscita problemas éticos xa que tamén se atoparon algunhas células humanas no cerebro dos porcos.

Os investigadores, dos Institutos de Biomedicina e Saúde de Cantón, apuntaron aos riles debido ao seu protagonismo na medicina humana como un dos primeiros órganos en desenvolverse e o máis comúnmente transplantado. O autor principal Liangxue Lai afirmou que os intentos anteriores de cultivar órganos humanos en porcos fracasaran, o que fixo que este logro sexa notable.

Este enfoque difire dos avances recentes de alto perfil nos Estados Unidos, onde os órganos de porcos modificados xeneticamente foron transplantados con éxito a humanos. Pola contra, os científicos chineses describiron o seu traballo como un paso pioneiro na bioenxeñaría de órganos. O equipo utilizou a edición de xenes CRISPR para eliminar dous xenes necesarios para a formación de riles en embrións de porco, creando un "nicho". Despois introduciron células nai pluripotentes humanas nos embrións, que se converteron en riles funcionales cun 50-60% de células humanas.

Aínda que a presenza de células humanas no cerebro dos porcos xera preocupación, esta investigación supón un fito significativo. Non obstante, aínda hai que abordar moitos desafíos antes de que este experimento poida converterse nunha solución viable. Os científicos planean optimizar a súa tecnoloxía para o seu uso en transplantes humanos, pero hai limitacións, como as células vasculares derivadas de porcos nos riles que poden provocar o rexeitamento. O equipo tamén pretende desenvolver aínda máis os riles e explorar o crecemento doutros órganos humanos, como o corazón e o páncreas, nos porcos.

En resumo, os científicos chineses lograron a primeira mundial ao cultivar con éxito riles que conteñen células humanas en embrións de porco. Aínda que este avance suscita problemas éticos, tamén presenta unha dirección prometedora para abordar a escaseza de doazóns de órganos. O equipo de investigación planea superar os retos existentes e optimizar a tecnoloxía para o seu uso potencial no transplante humano.

