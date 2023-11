Nova era da exploración espacial: o futuro das estacións espaciais comerciais

Pasaron vinte e cinco anos desde o lanzamento do módulo Zarya, que marca o inicio da Estación Espacial Internacional (ISS). A medida que a ISS segue envelleciendo, xorden preguntas sobre a súa lonxevidade e os plans da NASA para o futuro. Aínda que é primordial garantir unha presenza humana continua na órbita baixa da Terra, a NASA está considerando a transición de estacións espaciais operadas polo goberno a operadas comercialmente.

O plan actual da NASA é operar a ISS, se é viable, ata 2030. Ademais, a esperanza é que empresas privadas tomen as rendas e establezan as súas propias instalacións en órbita terrestre baixa. A NASA alugaría tempo nestas estacións operadas comercialmente para acomodar astronautas de diferentes nacións, así como turistas espaciais.

Non obstante, a preocupación agora é se as instalacións privadas estarán operativas en 2030, o que pode levar a unha brecha nas capacidades. Historicamente, tales lagoas causaron contratempos nos voos espaciais humanos, como se viu durante o parón entre a misión final Apollo e a chegada do transbordador espacial, e máis recentemente, antes de que o Crew Dragon de SpaceX entrase en servizo. Nesta ocasión, a NASA parece estar nunha mellor posición con varios vehículos da tripulación á súa disposición.

O reto non reside nos vehículos senón en determinar a onde irán estas naves espaciais. A NASA estivo colaborando con varias empresas, entre elas Axiom Space, Blue Origin e Voyager Space, para desenvolver destinos comerciais en órbita baixa terrestre (CLD). A axencia pretende adxudicar contratos para estas emisoras privadas para 2026.

Non obstante, a verdadeira pregunta é se estas empresas poden cumprir os ambiciosos prazos e limitacións financeiras. Construír e lanzar unha estación espacial é un esforzo complexo que esixe tempo e investimento substancial. Aínda que unha brecha na órbita terrestre baixa non sería o ideal, Phil McAlister, director da División de Voos Espaciais Comerciales da NASA, está aberto á posibilidade de que se produza unha solución a longo prazo. El suxire que aproveitar os vehículos da tripulación existentes, como Crew Dragon e Starliner, podería mitigar parcialmente o impacto dunha posible brecha.

Un dos retos aos que se enfronta o futuro das estacións espaciais comerciais é o financiamento. Mentres o goberno dos Estados Unidos endurece o seu orzamento, prevese recortes orzamentarios federais, que poderían afectar os plans da NASA. A pesar dos retos inherentes, o obxectivo é garantir unha transición sen problemas ás estacións operadas comercialmente e allanar o camiño para unha nova era de exploración espacial.

