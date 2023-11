Por que non deberías forzar o peche das aplicacións?

No trepidante mundo da tecnoloxía, é habitual que os usuarios teñan varias aplicacións executadas simultaneamente nos seus teléfonos intelixentes ou ordenadores. Non obstante, parece haber unha idea errónea persistente de que o peche forzado destas aplicacións mellorará o rendemento do dispositivo e aforrará a batería. Ao contrario da crenza popular, os expertos suxiren que as aplicacións de peche forzado poden facer máis mal que ben.

Cando forzas o peche dunha aplicación, estás a apagala por completo, eliminandoa da memoria activa do dispositivo. Aínda que este pode parecer un paso lóxico para liberar recursos, en realidade pode ter efectos adversos. Os sistemas operativos modernos, como iOS e Android, están deseñados para xestionar de forma eficiente os procesos das aplicacións e a asignación de memoria. Cando forzas o peche dunha aplicación, o sistema operativo pode interpretala como un sinal para dar prioridade a reabrir a aplicación máis tarde, o que pode consumir máis enerxía e recursos que simplemente deixala funcionando en segundo plano.

Ademais, as aplicacións de peche forzado poden perturbar a capacidade da aplicación para realizar tarefas en segundo plano, como actualizar datos ou recibir notificacións. Isto pode provocar atrasos na recepción de información importante ou incluso provocar un mal funcionamento das aplicacións. Por exemplo, é posible que as aplicacións de mensaxería non envíen mensaxes en tempo real se se pechan á forza, polo que se perden conversas ou se atrasan as respostas.

FAQ:

P: O peche forzado das aplicacións mellorará a duración da batería?

R: Non, é improbable que as aplicacións de peche forzado melloren significativamente a duración da batería. Os sistemas operativos modernos están deseñados para xestionar de forma eficiente os procesos das aplicacións e a asignación de memoria.

P: Poden forzar o peche das aplicacións para acelerar o meu dispositivo?

R: É improbable que o peche forzado das aplicacións acelere notablemente o teu dispositivo. O sistema operativo está optimizado para xestionar os procesos das aplicacións de forma eficaz e o peche forzado das aplicacións pode consumir máis recursos ao reabrilas máis tarde.

P: Hai excepcións para non forzar o peche de aplicacións?

R: Nalgúns casos raros, pode ser necesario forzar o peche dunha aplicación se non responde ou se experimenta un problema técnico. Non obstante, en xeral recoméndase deixar que o sistema operativo xestione os procesos da aplicación.

En conclusión, as aplicacións de peche forzado adoitan ser innecesarias e poden ter consecuencias negativas sobre o rendemento e a funcionalidade do dispositivo. En lugar de forzar constantemente o peche das aplicacións, é recomendable confiar nas capacidades de xestión integradas do sistema operativo. Ao permitir que as aplicacións se executen en segundo plano, podes garantir unha multitarefa fluida, notificacións oportunas e un uso eficiente dos recursos do teu dispositivo.