Un estándar universal: a importancia da materia para os dispositivos domésticos intelixentes

Ter unha casa intelixente pode ser cómodo e satisfactorio, pero adoita ter a molestia de tratar con diferentes estándares para varios dispositivos. Isto significa varios centros, aplicacións e procesos de configuración complicados. Matter, un novo estándar tecnolóxico para dispositivos domésticos intelixentes, ten como obxectivo resolver este problema proporcionando un estándar universal ao que todos os dispositivos poden unirse.

Nunha configuración de casa intelixente, podes ter lámpadas dunha empresa, enchufes doutra, un sistema de rego dunha marca diferente e aire acondicionado doutra. Cada un destes produtos pode requirir o seu propio concentrador e aplicación, e poden utilizar diferentes estándares de conectividade, como Zigbee, Z-wave e Ha-low. Esta configuración fragmentada pode resultar incómoda e confusa para os usuarios.

Matter busca unificar o ecosistema doméstico intelixente ofrecendo un único estándar que todos os dispositivos poden adoptar. Con Matter, podes usar un centro de control doméstico que elixas, xa sexa SmartThings, Google Home, Apple HomeKit ou Alexa. Todos os dispositivos compatibles con Matter funcionarán perfectamente co hub escollido, eliminando a necesidade de varias aplicacións e hubs en toda a casa.

Ademais de simplificar a configuración e o control, Matter tamén trae outros beneficios. Os dispositivos Matter aínda poden funcionar mesmo cando a Internet está sen conexión porque poden conectarse á túa rede local. As escenas e automatizacións que configuraches seguirán funcionando sen problemas, garantindo que a túa casa intelixente siga funcionando mesmo en situacións sen conexión. Esta función diferencia a Matter de moitos outros sistemas domésticos intelixentes.

Matter 1.0 lanzouse o ano pasado e futuras actualizacións ampliarán aínda máis as súas funcións e a compatibilidade do dispositivo. A folla de ruta inclúe soporte para unha ampla gama de dispositivos, incluídos electrodomésticos como robots aspiradores, lavadoras, secadoras e frigoríficos. A maioría dos principais actores da industria do fogar intelixente xa se comprometeron a adoptar Matter, converténdoo nun estándar amplamente aceptado.

Para os dispositivos existentes, hai diferentes escenarios. Algúns dispositivos poden recibir actualizacións de software vía wifi para facelos compatibles con Matter. Os concentradores, en lugar de dispositivos individuais, actualizaranse para funcionar con Matter, polo que é posible que teñas que conservar os teus centros existentes. Algúns dispositivos Zigbee tamén poden recibir actualizacións de compatibilidade. Outros dispositivos seguirán funcionando cos seus sistemas existentes.

Para aproveitar plenamente as vantaxes de Matter, recoméndase mercar novos dispositivos intelixentes compatibles con Matter. A medida que adquiras novos produtos, podes substituír gradualmente os antigos por dispositivos compatibles con Matter, creando finalmente un sistema de fogar intelixente totalmente integrado e harmonioso.

