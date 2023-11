By

Por que se retirou Zostavax do mercado?

Nunha medida sorprendente, a compañía farmacéutica Merck anunciou recentemente que interrompería a súa popular vacina contra o zóster, Zostavax. Esta decisión fixo que moitas persoas se pregunten por que se retiraría do mercado unha vacina moi utilizada e aparentemente eficaz. Imos afondar nas razóns detrás deste inesperado desenvolvemento.

A eficacia de Zostavax:

Zostavax presentouse en 2006 como a primeira vacina para previr o herpes zóster, unha condición dolorosa e potencialmente debilitante causada pola reactivación do virus da varicela-zóster, que tamén causa a varicela. Descubriuse que a vacina ten unha eficacia de aproximadamente un 51% para previr o herpes zóster e un 67% para reducir o risco de neuralxia postherpética, unha complicación común do herpes zóster.

A chegada dunha nova e mellorada vacina:

O motivo principal da interrupción de Zostavax é a introdución dunha vacina máis nova e eficaz chamada Shingrix. Desenvolvido por GlaxoSmithKline, Shingrix posúe unha impresionante taxa de eficacia de máis do 90% na prevención de zóster e neuralxia postherpética. Esta mellora significativa na eficacia levou a un descenso no uso de Zostavax, o que provocou que Merck o retirase do mercado.

Preocupacións pola diminución da eficacia de Zostavax:

Outro factor que contribúe á eliminación de Zostavax é a súa diminución da eficacia co paso do tempo. Os estudos demostraron que a protección da vacina diminúe significativamente despois dos primeiros anos, deixando aos individuos vulnerables ao herpes zóster máis tarde na vida. Este descenso na eficacia, xunto coa dispoñibilidade dunha alternativa máis potente, diminuíu aínda máis a demanda de Zostavax.

FAQ:

P: Aínda é seguro usar Zostavax?

R: Si, Zostavax aínda se considera seguro e eficaz para previr o herpes zóster. Non obstante, xa non se recomenda debido á dispoñibilidade dunha vacina máis eficaz, Shingrix.

P: Podo cambiar de Zostavax a Shingrix?

R: Si, se xa recibiu Zostavax, recoméndase completar a serie de vacinación contra o zóster con Shingrix para garantir a máxima protección.

P: ¿Estará dispoñible Zostavax no futuro?

R: Merck interrompeu a produción e distribución de Zostavax, polo que é pouco probable que estea dispoñible no futuro.

En conclusión, a interrupción de Zostavax pódese atribuír á chegada dunha vacina máis eficaz, Shingrix, e á preocupación pola diminución da eficacia de Zostavax co paso do tempo. Aínda que Zostavax aínda se considera seguro, anímase ás persoas a optar pola protección superior que ofrece Shingrix.