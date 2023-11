Por que se recordou a Shingrix?

Nun sorprendente xiro dos acontecementos, a popular vacina contra o zóster, Shingrix, foi retirada por problemas de seguridade. O retiro fixo que moitas persoas se pregunten por que se retirou do mercado unha vacina tan usada e tan fiable. Afondemos nas razóns detrás desta inesperada retirada.

Shingrix, desenvolvido pola compañía farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), é unha vacina que se usa para previr o herpes zóster, unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zóster. Shingrix é moi eficaz para reducir o risco de zóster e as súas complicacións, polo que é unha opción preferida para persoas de 50 ou máis anos.

Non obstante, os informes recentes de reaccións adversas tras a administración de Shingrix suscitaron preocupación. Estas reaccións inclúen reaccións alérxicas graves, como a anafilaxia, así como outros efectos secundarios como febre, dor muscular e fatiga. Aínda que o número de casos notificados é relativamente pequeno en comparación co número total de doses administradas, a gravidade destas reaccións levou ás autoridades sanitarias a tomar medidas.

Como resultado, a Food and Drug Administration (FDA) iniciou a retirada de Shingrix para investigar a fondo os problemas de seguridade asociados á vacina. A retirada é unha medida de precaución para garantir o benestar dos individuos que reciben a vacina e para avaliar os posibles riscos implicados.

FAQ:

P: Que é a anafilaxia?

R: A anafilaxia é unha reacción alérxica grave e potencialmente mortal que pode ocorrer aos poucos minutos da exposición a un alérxeno. Pode causar síntomas como dificultade para respirar, inchazo da cara e da gorxa, ritmo cardíaco rápido e caída da presión arterial.

P: Que tan eficaz é Shingrix para previr o herpes zóster?

R: Shingrix é altamente eficaz, xa que estudos demostran que reduce o risco de zóster en máis dun 90%. Tamén axuda a previr a neuralxia postherpética, unha condición dolorosa que pode ocorrer despois dunha infección de zóster.

P: Deberían preocuparse as persoas que xa recibiron Shingrix?

R: A retirada é unha medida de precaución e as reaccións adversas notificadas son raras. Se xa recibiu a vacina e non experimentou ningún efecto secundario grave, non hai motivo inmediato de preocupación. Non obstante, sempre é recomendable consultar co seu médico se ten dúbidas ou dúbidas.

A medida que continúan as investigacións sobre a seguridade de Shingrix, é fundamental priorizar o benestar das persoas e garantir que se aborden a fondo os posibles riscos asociados á vacina. A retirada serve como recordatorio da importancia de realizar probas e seguimento rigorosos das vacinas para manter a confianza do público na súa seguridade e eficacia.