A estratexia de Riot Games detrás dos modos de xogo temporais en League of Legends

Riot Games, o creador de League of Legends, introduciu numerosos modos de xogo ao longo dos anos. Aínda que algúns se converteron en incorporacións permanentes ao xogo, outros só fixeron aparicións temporais. Isto suscita a pregunta de por que Riot pasa o tempo desenvolvendo modos de xogo que non se quedan.

Un dos modos de xogo recentes que Riot introduciu é Arena, un modo 2v2v2v2 onde os equipos participan en escaramuzas rápidas e caóticas. Ao longo do xogo, os xogadores reciben aumentos salvaxes que transforman o seu estilo de xogo. A pesar de ser ben recibido polos xogadores, Arena só estivo dispoñible durante un tempo limitado ata o seu regreso en decembro. Non obstante, isto foi parte da estratexia intencionada de Riot.

Eduardo Cortejoso, produtor de xogos de Riot Games, explicou que os modos anteriores medían en función de criterios específicos como horas de xogo ou compras por conta. Non obstante, con Arena, Riot quería aproveitalo como unha oportunidade para reconstruír a confianza dos xogadores. Esta decisión foi influenciada por League of Legends que atravesaba un duro momento a principios de ano.

A Arena estaba destinada a ser parte dun esforzo maior para abordar as queixas dos fanáticos sobre o estancamento e o descenso da tradición do xogo. O equipo da Liga pretendía crear un modo sobre o que se puidese construír en iteracións posteriores. Quixeron manter o aspecto de equipo que fai agradable a Liga, o que os levou a conformarse cun formato 2v2. Isto permite unha experiencia orientada ao equipo ao tempo que reduce as barreiras para un xogo de alta calidade.

Aínda que Arena desapareceu do cliente despois da súa execución inicial, a boa noticia é que volverá, xunto con Nexus Blitz. A próxima versión de Arena contará con axustes e novos xiros, como aumentos adicionais para que os xogadores poidan experimentar. Isto reflicte un cambio na forma en que Riot aborda os modos de xogo temporais, co obxectivo de explorar audiencias desatendidas e satisfacer as expectativas non satisfeitas.

Cortejoso recoñece que este enfoque pode servir a menos xogadores, pero espera que resulte nunha gama máis ampla de experiencias dos xogadores. Riot planea centrarse máis na aprendizaxe e experimentación con modos nos próximos anos, adoptando un enfoque de desenvolvemento máis lixeiro.

En resumo, a estratexia de Riot Games detrás dos modos de xogo temporais como Arena en League of Legends é dobre. En primeiro lugar, serve como unha oportunidade para reconstruír a confianza dos xogadores e resolver as preocupacións. En segundo lugar, permite a Riot explorar novas ideas, dirixirse a públicos específicos e crear experiencias variadas para os xogadores. Aínda que estes modos poden non permanecer permanentemente, contribúen á evolución continua de League of Legends.