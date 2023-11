Por que Walgreens e Walmart comezan con Wal?

No amplo panorama dos xigantes do comercio polo miúdo destacan dous nomes destacados: Walgreens e Walmart. Ambas as dúas empresas convertéronse en nomes coñecidos, pero xa te preguntas por que comezan ambas con "Wal"? É só unha coincidencia ou hai un significado máis profundo detrás? Mergullémonos na historia e nas orixes destes xigantes da venda polo miúdo para descubrir a resposta.

As orixes de Walgreens:

Walgreens, a popular cadea de farmacias, foi fundada en 1901 por Charles R. Walgreen. O nome "Walgreen" acurtouse a "Walgreens" para facilitar a súa pronunciación e lembranza. A adición da letra "s" era unha práctica común a principios do século XX para crear unha marca máis distintiva e recoñecible.

O nacemento de Walmart:

Walmart, por outra banda, ten unha historia un pouco diferente. O xigante minorista foi fundado en 1962 por Sam Walton. Cando Walton abriu a súa primeira tenda, chamouna "Walton's Five and Dime". Non obstante, a medida que a empresa se expandía e abriu máis locais, o nome cambiouse finalmente a "Walmart" en 1969. A decisión de abandonar o posesivo "s" tomouse para significar que Walmart non era só a tenda dun home, senón unha marca que pertencía. a todos.

FAQ:

P: Hai algunha conexión entre Walgreens e Walmart?

R: A pesar de que ambas empresas comezan por "Wal", non hai unha conexión directa entre Walgreens e Walmart. Son entidades separadas con diferentes fundadores e modelos de negocio.

P: Por que moitas tendas de venda polo miúdo comezan con "Wal"?

R: O uso de "Wal" nos nomes de tendas de venda polo miúdo adoita ser unha forma de crear unha marca recoñecible e memorable. Non se limita a Walgreens e Walmart; outros exemplos inclúen Wal-Mart (unha empresa diferente de Walmart), Wal-Burgers e Wal-Flowers.

P: Hai algún outro motivo para usar "Wal" no nome dunha empresa?

R: Aínda que non hai unha resposta definitiva, algúns especulan con que o uso de "Wal" pode evocar unha sensación de confianza e fiabilidade, xa que soa semellante á palabra "ben". Ademais, puido ser unha forma de render homenaxe aos nomes dos fundadores, como Walgreen e Walton.

En conclusión, o uso de "Wal" nos nomes de xigantes comerciais como Walgreens e Walmart non é unha mera coincidencia. É unha elección deliberada feita polos fundadores para crear marcas memorables e recoñecibles. Aínda que non hai unha conexión directa entre as dúas empresas, ambas convertéronse en icónicas nas súas respectivas industrias. Así, a próxima vez que pases por un Walgreens ou Walmart, coñecerás a historia detrás dos seus nomes.