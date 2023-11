Quen foi o primeiro Sams ou Costco?

No mundo dos clubs de almacén, dous xigantes érguense: Sam's Club e Costco. Estes xigantes da venda polo miúdo convertéronse en sinónimo de compras a granel, ofrecendo aos clientes a oportunidade de comprar en grandes cantidades a prezos rebaixados. Pero quen foi o primeiro en abrir o camiño para esta revolución comercial?

Sam's Club, unha división de Walmart, foi fundada en 1983. A creación do fundador de Walmart Sam Walton, Sam's Club foi creado para atender aos propietarios de pequenas empresas e individuos que buscan aforrar diñeiro comprando artigos a granel. Co seu modelo baseado na adhesión, Sam's Club gañou rapidamente popularidade e converteuse nun nome familiar.

Por outra banda, Costco, fundada tamén en 1983, ten unha historia de orixe lixeiramente diferente. Coñecido orixinalmente como Price Club, foi unha creación de Sol Price, un pioneiro na industria de venda polo miúdo. Price Club ten como obxectivo proporcionar ás pequenas empresas acceso a mercadorías accesibles. En 1993, Price Club fusionouse con Costco, e a empresa adoptou o nome de Costco Wholesale Corporation que coñecemos hoxe.

Entón, quen foi o primeiro? Tecnicamente, tanto Sam's Club como Costco foron fundados no mesmo ano. Non obstante, Sam's Club abriu o seu primeiro club de almacén uns meses antes do Price Club, o que lle dá unha lixeira vantaxe en canto a ser o primeiro en chegar ao mercado.

FAQ:

P: Que é un club de almacén?

R: Un club de almacén é un tipo de tenda de venda polo miúdo que ofrece aos clientes a oportunidade de comprar artigos a granel a prezos rebaixados. Estas tendas normalmente requiren unha adhesión para acceder aos seus produtos e servizos.

P: Cal é o modelo baseado na adhesión?

R: O modelo baseado na adhesión é unha estratexia comercial na que os clientes pagan unha taxa para facerse membros dunha determinada tenda ou organización. A cambio, os membros acceden a produtos, servizos e descontos exclusivos.

P: Son Sam's Club e Costco os únicos clubs de almacén?

R: Aínda que Sam's Club e Costco son os clubs de almacén máis coñecidos, hai outros xogadores no mercado, como o BJ's Wholesale Club e varios clubs de almacén rexionais.

En conclusión, tanto Sam's Club como Costco xogaron un papel fundamental na revolución da forma na que a xente compra ao introducir o concepto de clubs de almacén. Aínda que Sam's Club abriu as súas portas uns meses antes de Price Club, ambas as compañías tiveron un impacto significativo na industria do comercio polo miúdo e continúan prosperando hoxe en día. Tanto se es un membro leal do Sam's Club como se es un comprador devoto de Costco, non se pode negar a influencia que estes clubs de almacén tiveron na nosa forma de comprar.