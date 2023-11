Quen non debería vacinarse contra o zóster?

Quen non debería vacunarse contra o zóster?

O herpes zoster, tamén coñecido como herpes zoster, é unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zoster. Normalmente afecta a persoas maiores e persoas con sistemas inmunitarios debilitados. Para previr esta condición, hai dispoñible unha vacina contra o zóster. Non obstante, non todos son aptos para recibir esta vacina. Exploremos quen debe evitar a vacina contra o zóster e por que.

FAQ:

P: Que é a tella?

R: A tella é unha infección viral que causa unha erupción dolorosa. É causada polo virus da varicela-zóster, o mesmo virus que causa a varicela.

P: Que é a vacina contra o zóster?

R: A vacina contra o herpes zóster é unha medida preventiva que reduce o risco de desenvolver zóster ou reduce a gravidade da enfermidade se ocorre. Recoméndase para persoas de 50 ou máis anos.

P: Quen debería evitar a vacina contra o zóster?

R: A vacina contra o zóster é xeralmente segura para a maioría da xente. Non obstante, hai algunhas excepcións. As persoas que entren nas seguintes categorías deben evitar a vacinación:

1. Aqueles con sistema inmunitario debilitado: Se tes un sistema inmunitario debilitado debido a condicións como o VIH/SIDA, o cancro ou o transplante de órganos, a vacina contra o zóster pode non ser axeitada para ti. Consulte o seu médico para obter asesoramento personalizado.

2. Mulleres embarazadas: A vacina contra o zóster contén virus vivos atenuados, que poden supoñer un risco para o feto en desenvolvemento. Polo tanto, as mulleres embarazadas deben evitar a vacinación ata despois do parto.

3. Persoas con alerxias graves: Se ten unha alerxia grave a algún compoñente da vacina contra o zóster, como a xelatina ou a neomicina, é importante que informe ao seu médico. Poden determinar se a vacina é segura para vostede ou recomendar unha alternativa.

4. Persoas que padecen zóster actualmente: Se actualmente estás experimentando un brote activo de zóster, non se recomenda recibir a vacina. Agarde ata que os síntomas desaparezan antes de considerar a vacinación.

É fundamental consultar co seu médico antes de tomar calquera decisión sobre a vacina contra o zóster. Poden avaliar as súas circunstancias individuais e proporcionar consellos personalizados en función do seu historial médico e estado de saúde actual.

En conclusión, aínda que a vacina contra o zóster é xeralmente segura e eficaz, certas persoas deberían evitar vacinarse. As persoas con sistemas inmunitarios debilitados, as mulleres embarazadas, as persoas con alerxias graves aos compoñentes da vacina e as que actualmente padecen zóster deben consultar co seu médico para obter orientación. Lembre, a prevención é fundamental, polo que é importante discutir as súas opcións cun profesional médico para garantir o mellor curso de acción para a súa situación específica.