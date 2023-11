By

Quen é o propietario da maior parte de Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, Walmart eríxese como un gigante, dominando o mercado coa súa ampla rede de tendas e presenza en liña. Pero xa te preguntas quen é o propietario deste xigante minorista? Afondemos na estrutura de propiedade de Walmart e descubramos os principais actores do seu éxito.

A familia Walton: A propiedade maioritaria de Walmart está en mans da familia Walton, descendentes do fundador de Walmart, Sam Walton. A partir de 2021, a familia Walton posúe colectivamente ao redor do 50% das accións de Walmart. Isto convérteos na familia máis rica dos Estados Unidos e nunha das máis ricas do mundo. A riqueza da familia deriva principalmente da súa participación en Walmart.

Outros accionistas: Aínda que a familia Walton ten a maior participación, hai moitos outros accionistas que posúen unha parte de Walmart. Estes inclúen investidores institucionais, como fondos mutuos, fondos de pensións e outras empresas de investimento. Ademais, os investimentos individuais tamén poden posuír accións de Walmart a través do mercado de accións.

FAQ:

P: Que é un accionista?

R: Un accionista é un individuo ou entidade que posúe accións ou accións dunha empresa. Os accionistas teñen un interese financeiro na empresa e poden recibir dividendos ou ter dereito a voto.

P: Como se benefician os accionistas de posuír accións?

R: Os accionistas poden beneficiarse de posuír accións mediante dividendos, que son unha parte dos beneficios da empresa distribuídos aos accionistas. Tamén poden beneficiarse da revalorización do capital se o valor das accións aumenta co paso do tempo.

P: Alguén pode comprar accións de Walmart?

R: Si, calquera pode comprar accións de Walmart a través dunha conta de corretaxe. As accións cotizan en bolsas de valores, como a Bolsa de Nova York, baixo o símbolo "WMT".

En conclusión, a propiedade maioritaria de Walmart está en mans da familia Walton, que posúe colectivamente ao redor do 50% das accións da compañía. Outros accionistas, incluídos investidores institucionais e individuais, tamén teñen unha participación no xigante minorista. Esta estrutura de propiedade xogou un papel importante no crecemento e éxito de Walmart ao longo dos anos.