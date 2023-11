Quen é o propietario de Costco agora?

No mundo dos xigantes do comercio polo miúdo, Costco Wholesale Corporation sen dúbida fíxose un nome. Coñecido polos seus enormes almacéns e o seu modelo de compra a granel, Costco converteuse nun destino preferido para millóns de compradores en todo o mundo. Pero quen é exactamente o propietario desta potencia comercial?

Polo de agora, os maiores accionistas de Costco son os seus investidores institucionais. Estes inclúen fondos mutuos, fondos de pensións e outras empresas de investimento. O maior accionista institucional da compañía é The Vanguard Group, que posúe ao redor do 8% das accións en circulación de Costco. Outros investimentos institucionais importantes son BlackRock, State Street Corporation e Fidelity Investments.

Non obstante, é importante ter en conta que Costco é unha empresa que cotiza en bolsa, o que significa que a súa propiedade está repartida entre numerosos investidores individuais e institucionais que posúen accións das accións da empresa. Isto permite que calquera persoa con medios para investir se faga propietario parcial de Costco.

FAQ:

P: Que significa para unha empresa cotizar en bolsa?

R: Cando unha empresa cotiza en bolsa, significa que as súas accións están dispoñibles para a súa compra polo público en xeral nas bolsas de valores. Isto permite que os individuos e os investidores institucionais compren e vendan accións, converténdose en propietarios parciais da empresa.

P: Hai membros fundadores ou familias que aínda posúan unha parte importante de Costco?

R: Non, non hai membros fundadores ou familias que actualmente posúan unha parte significativa de Costco. A empresa pasou a ser unha corporación que cotiza en bolsa e agora a propiedade distribúese entre varios accionistas.

P: A propiedade de Costco pode cambiar co paso do tempo?

R: Si, a propiedade de Costco pode cambiar co paso do tempo a medida que se compran e venden accións en bolsa. Os investimentos poden aumentar ou diminuír as súas participacións, o que pode alterar a estrutura de propiedade da empresa.

En conclusión, aínda que Costco é propiedade dun grupo diverso de investidores individuais e institucionais, os seus maiores accionistas son actualmente investidores institucionais como The Vanguard Group. Como empresa que cotiza en bolsa, a propiedade pode fluctuar, pero a empresa segue sendo un xigante minorista cunha ampla base de accionistas.