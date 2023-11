Quen posúe o 51% de Walmart?

No mundo dos xigantes do comercio polo miúdo, Walmart destaca como unha das empresas máis recoñecibles e influentes. Coa súa ampla rede de tendas e unha ampla gama de produtos, Walmart converteuse nun nome familiar para millóns de compradores en todo o mundo. Pero xa te preguntas quen ten a participación maioritaria neste gigante minorista? Afondemos na estrutura de propiedade de Walmart e descubramos quen posúe o 51% da empresa.

Estrutura da propiedade:

Walmart é unha empresa que cotiza en bolsa, o que significa que a súa propiedade está dividida entre numerosos accionistas que posúen accións das accións da empresa. Polo de agora, ningunha entidade ou individuo posúe unha participación de control do 51% en Walmart. Pola contra, a propiedade está dispersa entre unha ampla gama de investidores institucionais e individuais.

Principais Accionistas:

Algúns dos principais accionistas de Walmart inclúen empresas de xestión de investimentos, fondos de pensións e fondos mutuos. Estas entidades xestionan os investimentos dos seus clientes e destinan unha parte das súas carteiras a accións de Walmart. Aínda que ningún accionista ten unha participación maioritaria, algúns dos maiores accionistas institucionais inclúen The Vanguard Group, BlackRock e State Street Corporation.

Preguntas máis frecuentes:

P: A familia Walton posúe unha parte importante de Walmart?

R: Si, a familia Walton, descendentes do fundador de Walmart, Sam Walton, posúe unha parte substancial das accións da compañía. Non obstante, a súa propiedade combinada non alcanza o 51%.

P: Pode cambiar a estrutura de propiedade de Walmart no futuro?

R: Si, a estrutura de propiedade de calquera empresa que cotiza en bolsa pode cambiar co paso do tempo a medida que se compran e venden accións na bolsa. Non obstante, calquera cambio significativo na propiedade requiriría a adquisición ou venda dun número substancial de accións.

P: Non ter un propietario maioritario afecta o proceso de toma de decisións de Walmart?

R: Non, o proceso de toma de decisións de Walmart está rexido polo seu consello de administración, que está formado por persoas elixidas polos accionistas. O consello, xunto co equipo directivo executivo, é o responsable da toma de decisións estratéxicas para a empresa.

En conclusión, Walmart non ten un só propietario que teña unha participación de control do 51%. Pola contra, a propiedade está moi dispersa entre varios accionistas institucionais e individuais. No proceso de toma de decisións da empresa non inflúe a ausencia de propietario maioritario, xa que está rexida polo seu consello de administración.