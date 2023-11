Quen é a irmá do propietario de Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, Walmart eríxese como un xigante, dominando a industria coa súa ampla rede de tendas e presenza global. Fundado por Sam Walton en 1962, o xigante da venda polo miúdo converteuse nun nome familiar e ofrece unha ampla gama de produtos a prezos accesibles. Pero xa te preguntas sobre a familia detrás deste imperio de venda polo miúdo? Quen é a irmá do propietario de Walmart?

A irmá do propietario de Walmart é Alice Walton. Nacida o 7 de outubro de 1949, Alice é a única filla de Sam Walton e Helen Walton. É a irmá máis nova da familia Walton, que inclúe aos seus irmáns Rob, Jim e John. Aínda que os seus irmáns xogaron un papel importante no desenvolvemento e expansión de Walmart, Alice deixou a súa propia marca no mundo da arte.

Alice Walton é coleccionista de arte e filántropa. Ten unha profunda paixón pola arte e usou a súa riqueza para construír unha colección impresionante ao longo dos anos. En 2011, abriu o Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, Arkansas. O museo mostra unha gran variedade de obras de arte estadounidenses, incluíndo pezas de artistas recoñecidos como Andy Warhol e Norman Rockwell.

FAQ:

P: Como se implicou Alice Walton na arte?

R: Alice Walton desenvolveu un interese pola arte desde pequena. Estudou historia da arte na facultade e leva varias décadas coleccionando obras de arte.

P: Que é o Crystal Bridges Museum of American Art?

R: O Crystal Bridges Museum of American Art é un museo fundado por Alice Walton. Alberga unha colección de obras de arte estadounidenses e está situado en Bentonville, Arkansas.

P: Cal é o patrimonio neto de Alice Walton?

R: A partir de 2021, o patrimonio neto de Alice Walton estímase nuns 70 millóns de dólares, o que a converte nunha das mulleres máis ricas do mundo.

P: Alice Walton ten algunha participación en Walmart?

R: Aínda que Alice Walton é membro da familia Walton, non participa activamente nas operacións cotiás de Walmart. O seu foco está principalmente na súa colección de arte e esforzos filantrópicos.

En conclusión, Alice Walton, a irmá do propietario de Walmart, fíxose un nome no mundo da arte. Aínda que os seus irmáns xogaron un papel importante no éxito de Walmart, Alice perseguiu a súa paixón pola arte e creou unha colección notable. A través da súa filantropía e do establecemento do Crystal Bridges Museum, tivo un impacto duradeiro na comunidade artística.