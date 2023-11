By

Quen é a familia máis rica de Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, Walmart é sen dúbida un nome familiar. Coa súa ampla rede de tendas e unha ampla gama de produtos, a compañía converteuse nun xigante global do comercio polo miúdo. Pero xa te preguntas quen é a familia máis rica detrás deste imperio de venda polo miúdo? Ben, non busque máis que a familia Walton.

A familia Walton, encabezada polo falecido Sam Walton, é a familia máis rica asociada con Walmart. Sam Walton fundou Walmart en 1962 e, desde entón, a compañía creceu exponencialmente, facendo da familia Walton unha das familias máis ricas do mundo. Hoxe, a riqueza da familia deriva principalmente da súa participación en Walmart.

A partir de 2021, o patrimonio neto da familia Walton estímase nuns 247 millóns de dólares, segundo Forbes. Esta cifra asombrosa sitúaos entre as familias máis ricas do mundo, superando incluso ás familias Koch e Mars. A riqueza da familia concéntrase principalmente en mans de catro individuos: Alice Walton, Jim Walton, Rob Walton e Lukas Walton.

Alice Walton, a filla de Sam Walton, é a muller máis rica do mundo e ten un patrimonio neto de aproximadamente 66 millóns de dólares. Jim Walton, outro fillo de Sam Walton, ten un patrimonio duns 65 millóns de dólares. Rob Walton, o fillo maior de Sam Walton, ten un patrimonio neto de aproximadamente 64 millóns de dólares. Por último, Lukas Walton, neto de Sam Walton, ten un patrimonio duns 32 millóns de dólares.

FAQ:

P: Como amasou a súa riqueza a familia Walton?

R: A riqueza da familia Walton provén principalmente da súa participación en Walmart. A medida que a empresa creceu e se expandiu, tamén o fixo a súa riqueza.

P: Están todos os membros da familia Walton implicados nas operacións de Walmart?

R: Aínda que algúns membros da familia Walton ocuparon cargos executivos en Walmart, non todos participan activamente nas operacións diarias da empresa.

P: Como se compara a riqueza da familia Walton con outras familias adiñeiradas?

R: A familia Walton é unha das familias máis ricas do mundo, superando incluso ás familias Koch e Mars en termos de patrimonio neto.

P: Que outras empresas ou investimentos están asociados á familia Walton?

R: Ademais da súa participación en Walmart, a familia Walton investiu noutras empresas e esforzos filantrópicos.

En conclusión, a familia Walton, coa súa participación en Walmart, acumulou unha cantidade incrible de riqueza, converténdoa nunha das familias máis ricas do mundo. A súa historia de éxito serve como testemuño do crecemento e influencia de Walmart como potencia global de venda polo miúdo.

Definicións:

– Comercio polo miúdo: venda de bens aos consumidores en tendas ou a través de plataformas en liña.

– Patrimonio neto: o valor total do patrimonio dunha persoa menos os seus pasivos.

– Participación: participación ou interese nunha empresa ou organización.

– Filantrópico: Relativo ao desexo de promover o benestar dos demais, normalmente mediante doazóns ou accións benéficas.