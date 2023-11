By

Quen é o propietario da filla de Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, Walmart é un nome familiar. Coa súa ampla rede de tendas e unha ampla oferta de produtos, a compañía converteuse nun xigante global do comercio polo miúdo. Fundado por Sam Walton en 1962, Walmart foi transmitido pola familia, e agora a propiedade reside cos seus descendentes. Unha das figuras destacadas desta estirpe é Alice Walton, a filla do fundador de Walmart.

Alice Walton, nada o 7 de outubro de 1949, é unha herdeira e filántropa estadounidense. É a única filla de Sam Walton e Helen Walton. A partir de 2021, Alice Walton está considerada unha das mulleres máis ricas do mundo, cun patrimonio neto superior aos 60 millóns de dólares. A súa riqueza deriva principalmente da súa participación en Walmart, o que a converte nun dos principais accionistas da empresa.

FAQ:

P: Como se converteu Alice Walton en propietaria de Walmart?

R: Alice Walton herdou a súa participación en Walmart do seu pai, Sam Walton, quen fundou a empresa. Como membro da familia Walton, recibiu unha parte da propiedade da familia cando o seu pai faleceu.

P: Cal é o papel de Alice Walton en Walmart?

R: Aínda que Alice Walton é un dos principais accionistas de Walmart, non ocupa un cargo executivo na empresa. A súa participación xira principalmente arredor da súa participación accionarial e da influencia que pode ter como accionista principal.

P: Hai outros membros da familia Walton que posúan Walmart?

R: Si, Alice Walton non é o único membro da familia Walton con propiedade en Walmart. Os seus irmáns, Rob Walton e Jim Walton, tamén teñen participacións significativas na empresa. A familia Walton, no seu conxunto, segue sendo unha das familias máis ricas do mundo debido á súa propiedade de Walmart.

P: Por que é coñecida a Alice Walton ademais da súa propiedade en Walmart?

R: Alice Walton tamén é recoñecida polos seus esforzos filantrópicos. Ela estableceu o Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, Arkansas, que alberga unha ampla colección de obras de arte estadounidenses. Ademais, apoia activamente varias causas e iniciativas benéficas.

Como filla do fundador de Walmart, Alice Walton ocupa unha posición importante dentro da estrutura de propiedade da empresa. A súa riqueza e influencia esténdense máis aló da industria de venda polo miúdo, converténdoa nunha figura destacada tanto nos negocios como na filantropía.