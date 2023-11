By

Quen é o propietario orixinal de Walmart?

No ámbito dos xigantes do comercio polo miúdo, Walmart é unha das empresas máis influentes e exitosas do mundo. Coa súa extensa rede de tendas e a súa variada gama de produtos, converteuse nun nome familiar. Pero xa te preguntas quen era o propietario orixinal deste gigante comercial? Afondemos na fascinante historia de Walmart e descubramos a resposta a esta pregunta.

O nacemento de Walmart

Walmart foi fundada en 1962 por Sam Walton, un emprendedor visionario de Arkansas, Estados Unidos. Walton, que tiña experiencia no comercio polo miúdo, abriu a primeira tenda Walmart en Rogers, Arkansas. Desde os seus humildes inicios como unha pequena tenda de descontos, Walmart ampliou rapidamente as súas operacións e revolucionou a industria de venda polo miúdo.

A familia Walton

Aínda que Sam Walton era o propietario orixinal e a forza impulsora de Walmart, a propiedade da compañía pasou desde entón aos seus herdeiros. Despois do falecemento de Sam Walton en 1992, os seus fillos herdaron a súa participación na empresa. Hoxe, Walmart é propiedade principalmente da familia Walton, que posúe colectivamente unha parte importante das accións da compañía.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Como chegou Walmart tanto éxito?

R: O éxito de Walmart pódese atribuír a varios factores, incluíndo o seu foco nos prezos baixos, a ampla selección de produtos, a xestión eficiente da cadea de subministración e a expansión estratéxica.

P: Cantas tendas Walmart hai?

R: A partir de 2021, Walmart opera máis de 11,000 tendas en todo o mundo, repartidas por 27 países.

P: Walmart é o maior venda polo miúdo do mundo?

R: Si, Walmart é actualmente o maior venda polo miúdo do mundo en función dos ingresos.

P: Quen é o actual CEO de Walmart?

R: A partir de agora, o CEO de Walmart é Doug McMillon, quen dirixe a compañía desde 2014.

En conclusión, o propietario orixinal de Walmart foi Sam Walton, un emprendedor ambicioso que sentou as bases do xigante do comercio minorista que coñecemos hoxe. Aínda que a propiedade da compañía pasou á familia Walton, o legado de Sam Walton segue dando forma ao éxito e crecemento de Walmart.