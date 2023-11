Quen é Walmart ou Amazon número 1?

Quen é o número 1: Walmart ou Amazon?

Na batalla pola supremacía do comercio polo miúdo, dous xigantes xurdiron como líderes: Walmart e Amazon. Ambas as dúas empresas revolucionaron a nosa forma de comprar, pero quen ten realmente o título de número un? Afondemos nos detalles e comparemos estas potencias de venda polo miúdo.

Walmart Fundado en 1962 por Sam Walton, Walmart converteuse nun nome familiar en Estados Unidos e fóra dela. Coa súa ampla rede de tendas físicas, Walmart é coñecida dende hai tempo polos seus baixos prezos e a súa ampla gama de produtos. Conta con máis de 11,000 tendas en 27 países, o que o converte no maior venda polo miúdo do mundo.

Amazon: Lanzada en 1994 por Jeff Bezos, Amazon comezou como unha librería en liña e desde entón evolucionou nun xigante global do comercio electrónico. Coa súa ampla selección de produtos, prezos competitivos e opcións de entrega convenientes, Amazon transformou a forma na que a xente compra. Tamén se expandiu a outros sectores, incluíndo computación en nube e entretemento, o que o converte nunha potencia tecnolóxica diversificada.

Comparando os xigantes: Aínda que tanto Walmart como Amazon son xigantes da venda polo miúdo, teñen diferentes fortalezas e estratexias. As tendas físicas de Walmart danlle unha vantaxe en canto á accesibilidade dos clientes e á dispoñibilidade inmediata do produto. Por outra banda, a plataforma en liña de Amazon ofrece comodidade e unha selección de produtos aparentemente infinita.

Dominio do mercado: En termos de ingresos, Walmart aínda ocupa o primeiro lugar. En 2020, Walmart informou de ingresos de 559 millóns de dólares, mentres que Amazon reportou 386 millóns de dólares. Non obstante, cando se trata de capitalización de mercado, Amazon toma o liderado. A partir de 2021, a capitalización de mercado de Amazon supera os 1.7 billóns de dólares, superando os 409 millóns de dólares de Walmart.

FAQ:

P: Que son os ingresos?

R: Os ingresos refírese á cantidade total de diñeiro que xera unha empresa coas súas actividades comerciais, como as vendas de produtos ou servizos.

P: Que é a capitalización de mercado?

R: A capitalización de mercado, ou capitalización de mercado, é o valor total das accións en circulación dunha empresa. Calcúlase multiplicando o prezo actual das accións polo número de accións en circulación.

P: ¿Pode Walmart competir con Amazon en liña?

R: Walmart estivo realizando importantes investimentos nas súas capacidades de comercio electrónico para competir con Amazon en liña. Ampliou o seu mercado en liña, mellorou o seu sitio web e mellorou os seus servizos de entrega para atraer máis compradores en liña.

En conclusión, aínda que Walmart segue sendo o líder dos ingresos, a capitalización de mercado e o dominio de Amazon no espazo de venda polo miúdo en liña non se poden ignorar. Ambas as dúas empresas teñen as súas fortalezas e estratexias únicas, e a batalla pola supremacía do comercio polo miúdo segue desenvolvéndose.