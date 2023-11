By

Quen é máis rico: Target ou Walmart?

No mundo dos xigantes do comercio polo miúdo destacan dous nomes: Target e Walmart. Estas dúas empresas dominaron a industria do comercio polo miúdo durante décadas, pero a pregunta permanece: quen é máis rico? Imos afondar nas finanzas e descubrir.

Visión xeral financeira:

Walmart, fundada en 1962, é a venda polo miúdo máis grande do mundo, opera en 27 países e emprega a máis de 2.3 millóns de persoas. Coa súa ampla gama de produtos e prezos baixos, Walmart construíu unha enorme base de clientes e xerou importantes ingresos. No ano fiscal 2020, Walmart reportou uns asombrosos ingresos de 524 millóns de dólares.

Por outra banda, Target, establecida en 1902, é a oitava venda polo miúdo dos Estados Unidos. Target ofrece unha gran variedade de mercadorías, incluíndo roupa, produtos electrónicos e comestibles. No mesmo ano fiscal que Walmart, Target informou de ingresos de 93 millóns de dólares.

Comparación:

Aínda que ambas empresas teñen un éxito innegable, está claro que Walmart supera a Target en termos de ingresos. Os ingresos de Walmart son máis de cinco veces os de Target, polo que é o máis rico dos dous xigantes da venda polo miúdo.

FAQ:

P: Que son os ingresos?

R: Os ingresos refírese á cantidade total de diñeiro xerada por unha empresa a través das súas actividades comerciais, como as vendas de produtos ou servizos.

P: Os ingresos indican rendibilidade?

R: Os ingresos non son unha medida directa da rendibilidade. Representa a cantidade total de diñeiro gañado, pero non contabiliza os gastos e custos incorridos pola empresa.

P: Hai outros factores a ter en conta á hora de comparar a riqueza das empresas?

R: Si, os ingresos son só un aspecto da saúde financeira dunha empresa. Outros factores, como a marxe de beneficio, a capitalización de mercado e os activos, tamén xogan un papel importante na determinación da riqueza global dunha empresa.

En conclusión, aínda que tanto Target como Walmart son actores importantes na industria de venda polo miúdo, os colosales ingresos de Walmart sitúano por diante de Target en termos de riqueza. Non obstante, é importante ter en conta que a riqueza non só está determinada polos ingresos, e que se deben considerar outros factores financeiros ao avaliar a solidez financeira dunha empresa.