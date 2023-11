Quen é Walmart ou Amazon máis grande?

By

Quen é máis grande: Walmart ou Amazon?

No mundo da venda polo miúdo, dous xigantes xurdiron como actores dominantes: Walmart e Amazon. Ambas as dúas compañías revolucionaron a forma na que a xente compra, pero cando se trata de determinar quen é máis grande, a resposta non é tan sinxela como parece.

Definicións:

– Walmart: unha corporación multinacional estadounidense de venda polo miúdo que opera unha cadea de hipermercados, grandes almacéns de desconto e tendas de comestibles.

– Amazon: unha empresa tecnolóxica multinacional estadounidense que se centra no comercio electrónico, cloud computing, streaming dixital e intelixencia artificial.

Comparación de ingresos:

Cando se trata de ingresos, Walmart ocupa tradicionalmente o primeiro lugar. En 2020, Walmart informou de ingresos totais de 559 millóns de dólares, converténdoa na empresa máis grande do mundo por ingresos. Por outra banda, Amazon informou de ingresos totais de 386 millóns de dólares no mesmo ano. Non obstante, é importante ter en conta que os ingresos de Amazon creceron a un ritmo moito máis rápido que os de Walmart nos últimos anos.

Capitalización de mercado:

Aínda que Walmart pode ter a vantaxe en termos de ingresos, Amazon supera en termos de capitalización de mercado. A capitalización de mercado é o valor total das accións en circulación dunha empresa. A partir de 2021, a capitalización de mercado de Amazon superou os 1.7 billóns de dólares, o que a converte nunha das empresas máis valiosas do mundo. En comparación, a capitalización de mercado de Walmart rondou os 400 millóns de dólares.

FAQ:

P: Que empresa ten maior presenza física?

R: Walmart ten unha presenza física maior con miles de tendas en todo o mundo. Amazon, pola súa banda, opera principalmente en liña e ten menos tendas físicas.

P: Quen ten unha presenza máis forte no comercio electrónico?

R: Amazon é coñecida pola súa forte presenza de comercio electrónico e domina o espazo de venda polo miúdo en liña. Walmart estivo investindo moito nas súas capacidades de comercio electrónico para competir con Amazon.

P: Que empresa ten unha base de clientes máis grande?

R: Tanto Walmart como Amazon teñen unha enorme base de clientes. Walmart atrae a unha ampla gama de clientes coas súas tendas físicas, mentres que a plataforma en liña de Amazon atrae a unha audiencia global.

En conclusión, determinar quen é máis grande entre Walmart e Amazon depende da métrica utilizada. Mentres Walmart lidera en termos de ingresos, Amazon supera en capitalización de mercado. Ambas as dúas empresas seguen innovando e competindo ferozmente na industria de venda polo miúdo, configurando a forma na que compramos no mundo moderno.