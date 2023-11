Quen é máis grande: Amazon ou Walmart?

No mundo dos xigantes do comercio polo miúdo destacan dous nomes: Amazon e Walmart. Estes gigantes da industria revolucionaron a forma na que a xente compra, pero a pregunta segue sendo: quen é máis grande? Vexamos máis de cerca estes titáns do comercio e comparemos o seu tamaño, influencia e alcance no mercado.

Amazon: Fundada por Jeff Bezos en 1994, Amazon comezou como unha librería en liña e rapidamente se expandiu nun mercado global. Hoxe, ofrece unha ampla gama de produtos, incluíndo produtos electrónicos, roupa e comestibles. Amazon converteuse en sinónimo de comodidade, grazas ao seu envío rápido, a súa ampla selección de produtos e a súa interface amigable. O éxito da empresa pódese atribuír ao seu enfoque na satisfacción do cliente e á súa capacidade de adaptación ás demandas cambiantes dos consumidores.

Walmart Establecida en 1962 por Sam Walton, Walmart comezou como unha pequena tenda de descontos en Arkansas. Co paso dos anos, converteuse no maior venda polo miúdo de ladrillo e morteiro do mundo, con miles de tendas en todo o mundo. Walmart é coñecido polos seus prezos baixos, a súa ampla variedade de produtos e a súa capacidade para atender ás diversas necesidades dos clientes. O éxito da compañía reside na súa eficiente xestión da cadea de subministración e na súa capacidade para aproveitar economías de escala.

Comparando tamaño: Cando se trata de ingresos, Amazon superou a Walmart nos últimos anos. En 2020, Amazon informou de 386 millóns de dólares en vendas netas, mentres que as vendas netas de Walmart ascenderon a 559 millóns de dólares. Non obstante, é importante ter en conta que Walmart aínda ostenta o título do maior empregador, con máis de 2.3 millóns de asociados en todo o mundo. Amazon, pola súa banda, emprega a uns 1.3 millóns de persoas.

Alcance no mercado: Mentres Walmart domina o espazo físico de venda polo miúdo, Amazon revolucionou o comercio electrónico. A presenza en liña de Amazon permitiulle chegar a clientes en practicamente todos os recunchos do globo. O seu programa de subscrición Prime, que ofrece vantaxes como servizos de envío e transmisión gratuíto, atraeu millóns de clientes fieis. Non obstante, Walmart está a dar avances significativos no sector do comercio electrónico, investindo moito na súa plataforma en liña para competir directamente con Amazon.

FAQ:

P: Que son os ingresos?

R: Os ingresos refírese á cantidade total de diñeiro xerada por unha empresa a través das súas actividades comerciais, como as vendas de produtos ou servizos.

P: Que son as vendas netas?

R: As vendas netas representan os ingresos totais xerados por unha empresa despois de deducir calquera devolución, desconto ou bonificación.

P: Que é o comercio electrónico?

R: O comercio electrónico, abreviatura de comercio electrónico, refírese á compra e venda de bens e servizos a través de Internet.

En conclusión, tanto Amazon como Walmart son xigantes da venda polo miúdo por dereito propio. Aínda que Amazon tomou o liderado en termos de ingresos e dominio en liña, a presenza física de Walmart e a enorme base de empregados non se poden pasar por alto. A medida que o panorama do comercio polo miúdo segue evolucionando, será fascinante ver como estes dous xigantes configuran o futuro das compras.