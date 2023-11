Novas políticas en vigor: a Casa Branca mantén a colaboración co SpaceX de Elon Musk, condena os comentarios antisemitas

A Casa Branca deixou claro que a pesar do recente impulso de Elon Musk de comentarios antisemitas nas redes sociais, non hai intencións de afastarse do uso da tecnoloxía SpaceX ou Starlink dentro do Departamento de Defensa. O portavoz do Consello de Seguridade Nacional, John Kirby, fixo fincapé na importancia da innovación no sector privado, afirmando que sería unha tontería afastarse dela. Non obstante, tamén condenou a retórica de Musk, afirmando que o goberno non tolera nin está de acordo coas declaracións antisemitas que fixo.

Aínda que a Casa Branca segue empeñada en utilizar a tecnoloxía de Musk, grandes empresas como Apple e Disney suspenderon o seu gasto publicitario na plataforma de redes sociais onde Musk expresou as súas controvertidas opinións. A reacción contra estes comentarios pon de manifesto a crecente necesidade de rendición de contas e comportamento responsable por parte dos personaxes públicos.

FAQ:

P: Cal é a postura da Casa Branca sobre os comentarios antisemitas de Elon Musk?

R: A Casa Branca condenou os comentarios antisemitas de Elon Musk ao tempo que afirmou que seguirán colaborando con SpaceX e empregando a tecnoloxía Starlink.

P: ¿Están as grandes empresas a boicotear a plataforma onde Musk fixo estes comentarios?

R: Si, empresas como Apple e Disney suspenderon o seu gasto publicitario na plataforma de redes sociais.

-¿Reconsiderará o goberno federal os seus contratos coas empresas de Musk?

R: O goberno non ten plans de afastarse do uso da tecnoloxía SpaceX ou Starlink, pero non tolera a retórica antisemita expresada por Elon Musk.