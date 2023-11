Cal é máis rico Walmart ou Apple?

No mundo dos negocios, a pregunta de quen ten o título da empresa máis rica adoita espertar curiosidade e debate. Dous candidatos destacados nesta carreira son Walmart e Apple. Ambas empresas tiveron un impacto significativo no mercado global, pero cal pode reclamar a coroa de ser a máis rica? Imos afondar nos números e descubrir.

Walmart Fundada en 1962 por Sam Walton, Walmart é unha corporación multinacional de venda polo miúdo con sede en Bentonville, Arkansas. Opera unha cadea de hipermercados, grandes almacéns de desconto e tendas de comestibles. Walmart é coñecido polos seus prezos baixos e a súa ampla selección de produtos, polo que é un destino ideal para millóns de compradores en todo o mundo.

Apple: Fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, Apple Inc. é unha empresa tecnolóxica con sede en Cupertino, California. Deseña, fabrica e vende produtos electrónicos de consumo, software informático e servizos en liña. Apple é coñecida polos seus produtos innovadores, como o iPhone, o iPad, o Mac e o Apple Watch, que revolucionaron a industria tecnolóxica.

Comparación financeira: Cando se trata de avaliar a riqueza dunha empresa, unha das métricas fundamentais é a capitalización de mercado, que se calcula multiplicando o número de accións en circulación polo prezo actual das accións. Segundo os últimos datos, Apple ostenta a coroa por ser a empresa máis rica cunha capitalización de mercado de máis de 2 billóns de dólares. Walmart, pola súa banda, conta cunha capitalización de mercado duns 400 millóns de dólares. Esta diferenza significativa sitúa a Apple moi por diante de Walmart en termos de riqueza xeral.

FAQ:

P: Que é a capitalización de mercado?

R: A capitalización de mercado refírese ao valor total das accións en circulación dunha empresa. Calcúlase multiplicando o prezo actual das accións polo número de accións.

P: A capitalización bursátil indica a rendibilidade dunha empresa?

R: Non, a capitalización bursátil é unha medida do valor total dunha empresa no mercado de accións. Non reflicte directamente a rendibilidade, xa que pode verse influenciado por varios factores, como o sentimento dos investidores e as condicións do mercado.

P: Hai outros factores a ter en conta á hora de determinar a riqueza dunha empresa?

R: Aínda que a capitalización de mercado é un indicador importante, outros factores como os ingresos, os beneficios e os activos tamén contribúen á riqueza global da empresa. Estes factores proporcionan unha comprensión máis ampla da situación financeira dunha empresa.

En conclusión, Apple ostenta actualmente o título da empresa máis rica, superando a Walmart por unha marxe importante en termos de capitalización de mercado. Non obstante, é importante ter en conta que a situación financeira pode variar co paso do tempo e que tamén se deben ter en conta outros factores ao avaliar a riqueza dunha empresa.