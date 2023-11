By

Cal é o Walmart máis antigo ou o Sam's Club?

No mundo dos xigantes da venda polo miúdo, Walmart e Sam's Club convertéronse en nomes coñecidos, que ofrecen unha ampla gama de produtos a prezos accesibles. Pero xa te preguntas cal destes dous xigantes da venda polo miúdo foi primeiro? Afondemos na historia destes xigantes do comercio polo miúdo para descubrilo.

Walmart Fundada en 1962 por Sam Walton, Walmart comezou como unha pequena tenda de descontos en Rogers, Arkansas. Coa visión de ofrecer produtos accesibles aos clientes, Walmart expandiu rapidamente as súas operacións en Estados Unidos. Hoxe, converteuse no maior venda polo miúdo do mundo, con miles de tendas en todo o mundo.

Sam's Club: En 1983, Sam Walton decidiu aventurarse no mercado por xunto e abriu o primeiro Sam's Club en Midwest City, Oklahoma. Sam's Club tiña como obxectivo atender a pequenas empresas e clientes individuais que querían comprar a granel. Ofrecía un modelo baseado na adhesión, que proporcionaba acceso a unha ampla gama de produtos a prezos por xunto.

Entón, cal é máis vello?

Walmart é máis vello que Sam's Club. Walmart fundouse en 1962, mentres que o Sam's Club creouse en 1983, máis de dúas décadas despois. Non obstante, é importante ter en conta que tanto Walmart como Sam's Club forman parte do mesmo imperio de venda polo miúdo, xa que Sam Walton fundou ambas empresas.

FAQ:

P: Que é unha tenda de descontos?

R: Unha tenda de desconto é un establecemento de venda polo miúdo que ofrece produtos a prezos máis baixos que as tendas tradicionais. Estas tendas a miúdo céntranse en ofrecer un valor para o diñeiro ofrecendo descontos e ofertas para atraer clientes.

P: Que é un mercado por xunto?

R: Un mercado por xunto é un lugar onde se venden mercadorías en grandes cantidades a venda polo miúdo, empresas ou particulares que compran a granel. Os mercados por xunto adoitan ofrecer prezos máis baixos por unidade en comparación coas tendas de venda polo miúdo.

P: Alguén pode mercar no Sam's Club?

R: Aínda que Sam's Club está dirixido principalmente a pequenas empresas, está aberto a calquera persoa que teña unha membresía. Os individuos poden adquirir unha subscrición para acceder á ampla gama de produtos dispoñibles a prezos por xunto.

En conclusión, Walmart é o máis antigo dos dous xigantes de venda polo miúdo, xa que foi fundado en 1962. Sam's Club, pola súa banda, creouse en 1983 como un club por xunto para empresas e individuos que querían comprar a granel. Tanto Walmart como Sam's Club seguen prosperando, proporcionando aos clientes produtos económicos e unha gran variedade de opcións.